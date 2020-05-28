Первые подробности о беспроводных наушниках Vivo TWS Neo

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Сегодня каждый производитель смартфонов считает свои долгом выпустить собственные беспроводные наушники. И на этом поприще многие стараются выделиться какими-то фишками. Свою очередную попытку привлечь внимание предпримет и Vivo, которая одновременно с анонсом серии Vivo X50 покажет наушники TWS Neo.

Новая гарнитура станет облегченной версией Vivo TWS и будет доступна в двух цветах: синий и белый. Внутри установили 14,2-миллиметровые драйверы для качественного звучания. Будет ли предложена функция активного шумоподавления, не сообщается. Сказано лишь о поддержке кодека Qualcomm aptX и наличии эквалайзера с настройками «Super Bass», «Bright Treble» и «Clear Vocals».

Vivo TWS Neo точно будут дружить с Android-устройствами и предложат зарядный кейс, позволяющий «дозаправить» наушники. Скорее всего, они будут защищены от брызг, что позволит попотеть на беговой дорожке, не прекращая прослушивать музыку.

Напомним, что наушники Vivo TWS 1 вышли в прошлом году и предложили 2-ядерный чип Qualcomm QCC5126, голосовое и сенсорное управление, два микрофона для шумоподавления, поддержку aptX и автономность работы составила до 25 часов с учетом зарядного кейса.

Источник: sparrowsnews