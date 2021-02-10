Почему лучше покупать электронику у официалов?

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Многие люди привыкли покупать электронику на зарубежных интернет площадках, типа Aliexpress, Amazon или Ebay. И это неудивительно, ведь зачастую они предлагают более низкие цены на аналогичные устройства. Но все же, наша команда, как и наши партнёры из Samsung, выступает за покупку гаджетов у официальных дилеров внутри страны, и на это есть несколько причин.

Во-первых, это, конечно, вопрос гарантии. И хотя некоторые продавцы могут заверять вас, что "серый" смартфон можно починить по гарантии в официальном сервисном центре, на самом деле это не так. Если смартфон, к примеру, произведён Samsung для рынка Кореи, то в случае брака или какой либо неисправности можете не рассчитывать на ремонт по гарантии в официальном сервисе внутри любой другой страны.

Во-вторых, некоторые устройства могут быть заблокированы под конкретного оператора связи или конкретный регион. При этом телефон может заблокироваться не сразу, а через некоторое время, после обновления прошивки, сброса настроек или банальной перезагрузки. Это значит, что вы не сможете полноценно пользоваться новеньким девайсом, либо же придется выложить кругленькую сумму за его разблокировку. Чтобы избежать проблем такого рода, стоит покупать устройства Samsung только у официальных партнёров, список которых можно найти по ссылке: https://www.samsung.com/ua/promotion/official-product/

В Третьих, покупая смартфон внутри страны, вы поддерживаете производителя, который исправно платит налоги и предоставляет рабочие места даже в таких сложных условиях.

Но как же можно проверить, официальное ли вы купили/хотите купить устройство?