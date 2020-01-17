Подробности о камерах серии Samsung Galaxy S20

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Возможно, в будущем произойдут изменения, но по большому счету на рынке сейчас два главных мероприятия, являющиеся ориентиром для прочих производителей — это презентация флагманов Galaxy и iPhone. Уже по традиции первой свои эталонные продукты представит Samsung и произойдет это 11 февраля.









Ожидается, что компания обновит камеры в новых Galaxy S20 и инсайдер Ice Universe поведал о том, какими они будут. Так, по его данным все три новинки получат фронтальную камеру на 10-мегапикселей (Sony IMX375) с размером пикселя 1,22 мкм. Это тот же модуль, который предлагали и предшественники.

Четыре датчика в основной камере предложат Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+, а «младшая» модель семейства Galaxy S20 будет довольствоваться тремя: 12 Мп (Sony IMX555) + 64 Мп (телеобъектив, Samsung S5KGW) + 12 Мп (широкоугольный, Samsung S5K2LA). Аналогичные сенсоры получит и Galaxy S20+, но тут еще будет четвертый ToF-датчик Sony IMX516.









У Galaxy S20 Ultra набор камер будет поинтереснее. Так, в качестве главного предложат Samsung S5KHM1 на 108 Мп, а зум-камера будет на 48 Мп (Sony IMX586). Дополнять их станут широкоугольный модуль Samsung S5KGH1 на 44 Мп и ToF-датчик Sony IMX518.





Источник: gsmarena.com







