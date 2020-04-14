Подробности о камере флагмана Nokia 9.2 PureView (Nokia 9.3 PureView)

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В феврале прошлого года HMD Global наконец-то отметилась анонсом флагмана Nokia 9 PureView. Смартфон получился неоднозначным и даже рекордная по количеству модулей камера, не стала тем достоинством, ради которого пользователям захотелось бы заполучить новинку.

Была надежда, что Nokia 9.1 PureView станет работой над ошибками и все огрехи будут исправлены. Но после нескольких месяцев трудов проект было решено закрыть, а приняться за создание Nokia 9.2 PureView или Nokia 9.3 PureView. Что из этой затеи выйдет, узнаем не раньше сентября. Хотя мало кто удивится, если и в первый осенний месяц флагман не дебютирует, а его анонс отложат на более поздний срок.

Тем не менее, инсайдеры утверждают, что компания активно созидает на ниве флагманского смартфона Nokia 9.2/9.3 PureView. У нее уже есть более чем десять прототипов, оснащенных различным набором датчиков на тыльной стороне.

Кроме того, инженеры компании стоят перед дилеммой, какой датчик будет ответственен за запись видео: на 108 Мп от Samsung или 64 Мп от Sony. Всего с учетом 108 Мп и 64 Мп модулей будет пять сенсоров, куда войдут телеобъектив, датчик глубины и сенсор для макросъемки. Естественно, здесь не обойдутся без оптики от Zeiss.

По неподтвержденной информации, Nokia 9.2/9.3 PureView получит чип Snapdragon 865, до 8 Гб оперативки, флеш-накопитель до 256 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч, модуль NFC, фронталку на 32-мегапикселя и дисплей диагональю 6,29 дюйма разрешением QuadHD+.

Источник: nokiapoweruser