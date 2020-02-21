Похлопайте блогеру: новая инициатива от YouTube

280

Аплодисменты — последняя фишка от YouTube, которая сейчас находится на стадии тестирования. Это своеобразный вид донатов. Всего 2 доллара и при помощи аплодисментов можно показать свое одобрение или признательность, а также отблагодарить автора ролика. Для покупки этой услуги выделена отдельная кнопка рядом с лайком и дизлайком.

При желании и при наличии свободных средств, свою признательность и щедрость можно продемонстрировать несколько раз. Так, в день можно прикупить «аплодисментов» на $500, а за неделю — $2000. Получается, что всего можно приобрести 1000 аплодисментов в течение недели.

От полученных средств 30% оставляет себе YouTube без учета обязательных сборов. Все остальное отправляется создателям контента. По своей сути «аплодисменты» являются альтернативным методом монетизации, который по задумке Google, будет стимулировать развитие каналов и поможет их создателям увеличить доход от своего контента.

На данный момент функция «аплодисменты» доступна только в Бразилии, Индии, Австралии, США, Мексике, Корее, Японии и Новой Зеландии. Будет ли этот список впоследствии расширен, неизвестно. Как и нет уверенности, приживется ли данная фишка и будет ли много тех, кто будет готов таким способом отблагодарить создателей контента за их труды.

Источник: theverge