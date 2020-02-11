Показали Xiaomi Mi 10: теперь на видео

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В очередной раз стоит поблагодарить вездесущих инсайдеров за утечку данных. На этот раз показали ролик, где в главной роли снялся Xiaomi Mi 10. Тут у нас смартфон в светло-голубой расцветке и очень похоже, что нам действительно продемонстрировали будущий флагман. Думаю, что компания не обрадуется такой утечке, но что делать, есть немало тех, кто хотел бы увидеть и показать флагман поскорее.





Если посмотреть короткометражку, можно убедиться в том, что слухи о будущем смартфоне были верными, а сам аппарат очень похож на тот, который был показан на недавнем рендере компании.









Перед нами аппарат, обладающий тонкорамочным дисплеем с изогнутыми кромками по бокам и на месте тот самый «кругляшок» фронтальной камеры. Стоит обратить внимание, что селфи-модуль хорошо заметен только на белом фоне, тогда как цветные обои рабочего стола достаточно неплохо маскируют его.





Основная камера оформлена на манер той, что предложил Xiaomi Mi Note 10 с тем лишь отличием, что все четыре датчика оформлены в один модуль, тогда как у Mi Note 10 один сенсор был вынесен за пределы основного блока.





До анонса остается всего ничего. Уже в среду мы будем знать все о Xiaomi Mi 10 и сможем оценить, каким на этот раз вышел титульный флагман компании.







