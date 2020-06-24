Покупай выгодно: Redmi 9, Xiaomi Mi TV Stick и гарнитура EDIFIER

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В наши дни покупка товара без скидки уже воспринимается как нерациональное поведение. Покупатель хочет купить дешевле, это нормально. Это не столько вопрос цены, сколько вопрос того, что нам удается сэкономить. Именно этот факт заставляет нас искать самые выгодные предложения. Зачастую тратя много времени на поиск нужного предложения.

Но этот процесс можно сделать максимально необременительным и не затратным по времени. Все что нужно — стать участником Telegram-канала Andro price. С ним вы всегда будете знать о тех скидках и акциях, которые предлагают различные интернет-магазины. Вы сможете быть в курсе того, что где-то что-то продается дешевле и совершить покупку, если предлагаемая цена окажется для вас приемлемой. Вот и сегодняшний день не исключение. Ниже вы найдете предложения на покупку одного из доступных и интересных смартфонов Redmi 9, а также есть возможность прикупить приставку-стик от Xiaomi. Для поклонников игр к покупке предлагаются наушники, заточенные на геймеров.

Redmi 9

Характеристики: Helio G80, MIUI 12, 6.53" FHD+, 5020 мАч, 4/64 ГБ

Цена RU: $123,54

Цена UA: $125,12

Скидка продавца $20.0 + промокод "ENJOYAEPLUS"

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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick

Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб

Цена: $39,89 - https://lite.al/WnVpGt

Игровая гарнитура EDIFIER

Характеристики: K800, динамики 40мм, jack 3.5mm, микрофон, длина кабеля 2.0м

Предложение для РФ

Цена: $12,34 - https://lite.bz/93Q0H

Промокод "PLYAJ100"