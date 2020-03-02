Посмотрите на Oppo Find X2 и узнайте больше о нем

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В четверг, 6 марта, состоится премьера Oppo Find X2, который станет частью имиджевой линейки смартфонов производителя, где воплощаются передовые разработки. Незадолго до анонса инсайдеры выложили в сеть фото устройства и филиппинский онлайн-магазин опубликовал страничку покупки нового флагмана, тем самым рассекретив дизайн и стоимость флагмана.









Не безмолвствует и сама Oppo, которая показала промо-ролик с Oppo Find X2 в главной роли.





Внешне новинка соответствует современным трендам: экран, загнутый по краям, минимальные отступы на торцах, круглое отверстие для фронталки и многомодульная основная камера с перископом. Правда, размеры модулей кому-то покажутся изрядно раздутыми до размеров «конфорок».





Онлайн-магазин указывает на то, что Oppo Find X2 предложит 12 Гб оперативки, флеш-модуль на 512 Гб и покупка этой модификации обойдется в $1232. В комплект поставки входят беспроводные наушники Enco Q1 и портативный аккумулятор Rockspace R51 с поддержкой беспроводной зарядки.









Ожидается, что Oppo Find X2 предложит чип Snapdragon 865, 120-Гц AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 3К, селфи-камеру на 32 Мп и три датчика на задней панели 48 Мп + 12 Мп + 13 Мп. Обещан и дебют Oppo Find X2 Pro, который будет отличаться набором сенсоров в основной камере: 48 Мп + 48 Мп + 13 Мп.









Со своей стороны, вице-президент Oppo на своей странице в Weibo опубликовал пост, в котором сообщил, что пользователи не ощутят существенных отличий в производительности модулей памяти LPDDR4X и LPDDR5. Несмотря на то, что новый стандарт оперативной памяти все же лучше предшественника, нельзя списывать со счетов реальную производительность конечного продукта, а не только «теоретическое улучшение технологии».

Это может означать лишь то, что Oppo Find X2 не получит оперативку LPDDR5. Хотя исключать ее появление в Pro-версии все же мы не станем.





Источник: news.mydrivers.com







