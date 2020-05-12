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Представили Poco F2 Pro: не особенный и хорошо знакомый, но среди мощных

12.05.2020 2062 8

В августе 2018 года был представлен Pocophone F1, который наделал немало шума на рынке. Цены на смартфон в Индии стартовали с $300, и пользователь получал аппарат на флагманском «драконе» и такой «фарш», который не мог предложить ни один производитель. С того времени прошло почти два года и компания наконец-то выкатила Poco F2 Pro, ставший преемником Poco F1.

 

Представили Poco F2 Pro: не особенный и хорошо знакомый, но среди мощных – фото 1

 

Шок-смартфона не получилось, но компания по-прежнему заявляет, что создала производительный смартфон по доступной цене. Правда, ничего создавать не пришлось. Был взят за основу Redmi K30 Pro, которому переклеили шильдик на Poco. Нарочитый и странный плагиат.

 

Это означает, что Poco F2 Pro построен на чипе Snapdragon 865, получил систему охлаждения, оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1. Здесь предложили батарейку на 4700 мАч, быструю 30-ваттную зарядку, чип NFC и ИК-порт.

 

Представили Poco F2 Pro: не особенный и хорошо знакомый, но среди мощных – фото 2

 

Установили в смартфоне AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, всплывающую фронтальную 20 Мп камеру, наэкранный сканер отпечатков пальцев и основную камеру с датчиками 64 Мп (Sony IMX686) + 13 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (портретный).

 

Самый интересный вопрос: сколько стоит Poco F2 Pro? Версию с 6/128 Гб оценили в 499 евро или $542, а за модификацию с 8/256 Гб запросили 599 евро или $650.

 

Представили Poco F2 Pro: не особенный и хорошо знакомый, но среди мощных – фото 3

 

 

Источник: androidauthority

Poco F2 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 8
 
Олег Маньковский
пока цена не упадёт до 400$ ,мало кто будет его покупать.
12.05.2020 19:33
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Сергей
Over дохрена за К30 pro.... В этом году творится какая-то дич с ценами на смартфон
12.05.2020 18:43
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Егор
За такие деньги лучше meizu 17 pro купить. У него экран хотя бы 90 Hz
12.05.2020 18:10
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merser2005
Прошивками завезли 120
12.05.2020 18:24
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Антон
А к нам на рынок к придет какой-нибудь Xiaomi mi 10T)))) и будет все тоже самое)
12.05.2020 17:35
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Mirzofarkhod Suleymanov
Ждем пол года и смотрим на цену, если в районе 300-400 долларов можно брать
12.05.2020 17:28
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Raziel
Я надеялся на IPs, что же, буду со своим старичком или куплю IPhone
12.05.2020 17:32
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Денис
300 долларов? Вы серьезно. Бюджетник Редми Ноут 9 про стоить будет столько. В Европе он будет продаваться минимум от 450 далларов.
12.05.2020 18:43
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Представили Poco F2 Pro: не особенный и хорошо знакомый, но среди мощных