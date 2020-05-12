Представили Poco F2 Pro: не особенный и хорошо знакомый, но среди мощных

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В августе 2018 года был представлен Pocophone F1, который наделал немало шума на рынке. Цены на смартфон в Индии стартовали с $300, и пользователь получал аппарат на флагманском «драконе» и такой «фарш», который не мог предложить ни один производитель. С того времени прошло почти два года и компания наконец-то выкатила Poco F2 Pro, ставший преемником Poco F1.

Шок-смартфона не получилось, но компания по-прежнему заявляет, что создала производительный смартфон по доступной цене. Правда, ничего создавать не пришлось. Был взят за основу Redmi K30 Pro, которому переклеили шильдик на Poco. Нарочитый и странный плагиат.

Это означает, что Poco F2 Pro построен на чипе Snapdragon 865, получил систему охлаждения, оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1. Здесь предложили батарейку на 4700 мАч, быструю 30-ваттную зарядку, чип NFC и ИК-порт.

Установили в смартфоне AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей, всплывающую фронтальную 20 Мп камеру, наэкранный сканер отпечатков пальцев и основную камеру с датчиками 64 Мп (Sony IMX686) + 13 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (портретный).

Самый интересный вопрос: сколько стоит Poco F2 Pro? Версию с 6/128 Гб оценили в 499 евро или $542, а за модификацию с 8/256 Гб запросили 599 евро или $650.

Источник: androidauthority