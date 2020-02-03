Представлен Helio G80: заявка на игровое решение и конкуренцию с Snapdragon 710

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Тайваньский чипмейкер MediaTek продолжает расширять линейку чипов среднего класса и сегодня представил однокристальную систему Helio G80. Первыми процессорами в этой линейки стали Helio G90 и Helio G90T, представленные летом прошлого года, а в начале нынешнего года дебютировал Helio G70.









Ожидается, что первые устройства с Helio G80 на борту появятся уже в этом месяце. А в плане производительности они будут на одном уровне со смартфонами на базе Snapdragon 710.





В целом новый чип является лишь разогнанной версией Helio G70, где увеличили частоту работы ядер и видеоускорителя. Это восьмиядерное решение, изготовленное по нормам 12-нанометрового техпроцесса. В его активе два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55, работающие на частоте 1,8 ГГц. Обработка графики поручена контроллеру Mali-G52 MC2 с частотой 950 МГц.





Заявлена поддержка оперативной памяти LPDDR3 до 4 Гб и LPDDR4X до 8 Гб, флеш-накопителя стандарта eMMC 5.1, дисплеев разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц, одиночных камер до 25 Мп, сдвоенных 16 Мп + 16 Мп, а также четырех модулей с суммарным разрешением 48 Мп.





Имеется модем LTE Cat-7, поддержка Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, Google Lens и HyperEngine Game, а вот выделенного блока для выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом, чип не получил.





Источник: news.mydrivers.com