Представлен Moto G 5G с чипом Snapdragon 750G

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Motorola показала Moto G 5G

Сегодня был представлен смартфон Moto G 5G, который можно назвать примерным представителем среднего класса. Это смартфон с большим экраном, хорошей производительностью и емким аккумулятором. Его создали с ориентиром на тех, кто уже готов получить в свое пользование мобильник с поддержкой сетей пятого поколения.

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Аппаратная основа Moto G 5G — чипсет Snapdragon 750G с тактовой частой 2,2 ГГц. И это второй после Xiaomi Mi 10T Lite смартфон, получивший новейшую платформу от Qualcomm. Смартфон укомплектовали 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 64/128 Гб и одинарной фронтальной камерой на 16-мегапикселей со светосилой f/2.2.

Обладает Moto G 5G аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой TurboPower, сканером отпечатков пальцев на тыльной стороне и тройной тыльной камерой 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 118 градусов) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Весит новинка 212 гамм и габариты корпуса составили 166,1х76,1х9,9 мм. Заявлен уровень защиты IP52 и руководит работой аппарата операционная система Android 10.

Moto G 5G уже можно прибрести в Европе по цене 300 евро.

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Источник: fonearena