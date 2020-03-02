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Представлен Oppo Reno 3 Pro на базе Helio P95 и шестью камерами

02.03.2020 1905 0

В конце прошлого года в Китае был представлен Oppo Reno 3 Pro на базе Snapdragon 765G и с поддержкой 5G. Сегодня в Индии компания представила 4G-версию этой модели, которая ориентирована на международный рынок и на смену чипу от Qualcomm пришла SoC от MediaTek.

 

Представлен Oppo Reno 3 Pro на базе Helio P95 и шестью камерами – фото 1


Oppo Reno 3 Pro 4G построен на базе восьмиядерного чипа Helio P95 и это первый смартфон с этой однокристальной системой. Сам процессор был представлен на прошлой неделе и позиционируется как разогнанная версия Helio P90, где игровая производительность увеличилась на 10%.

 

Представлен Oppo Reno 3 Pro на базе Helio P95 и шестью камерами – фото 2


Смартфон получил Super AMOLED‑дисплей диагональю 6,5 дюйма с соотношением сторон 20:9 и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4025 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Поставляется новинка с предустановленной ОС Android 10 с фирменной надстройкой ColorOS 7.0.

 

Представлен Oppo Reno 3 Pro на базе Helio P95 и шестью камерами – фото 3


Селфи-камера предлагает два датчика на 44 Мп со светосилой f/2.4 + 2 Мп (датчик глубины). На задней панели установлена система из четырех модулей на 64 Мп + 13 Мп (телеобъектив, 2-кратный оптический зум) + 8 Мп (сверширокоугольный) + 2 Мп. Есть поддержка двух SIM‑карт, Bluetooth, GPS и порт USB Type-C.


Oppo Reno 3 Pro 4G доступен в двух модификациях 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене $416 и $457 соответственно.


Источник: news.mydrivers.com



Oppo Reno 3 Pro 5G Oppo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.03.2020

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Представлен Oppo Reno 3 Pro на базе Helio P95 и шестью камерами