Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих

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Redmi продолжает жить без Xiaomi и развивать собственный модельный ряд. Чтобы отхватить свою порцию хайпа и привлечь под свои знамена все большее количество пользователей, компания начала выводить на рынок флагманы. Сегодня она с гордым видом представила Redmi K30 Pro, который позиционирует как «флагман флагманович».

По факту, нам показали лайтовый вариант Xiaomi Mi 10, где пустили под нож ряд характеристик, только бы снизить ценник до минимально возможного. Упрощения коснулись дисплея, камер, батареи и нет беспроводной зарядки.

Многие характеристики были известны, тут заслуга не только инсайдеров, но и самой компании. Каких-то внезапных сюрпризов не случилось, но по традиции в комплиментах и хвалебных одах в адрес новинки компания не стеснялась. Но все же самое интересное случилось в конце презентации, когда дело дошло до оглашения ценников. С них и начнем рассказ о новинке.

В Китае Redmi K30 Pro начнут продавать с 27 марта. Цены на версию Redmi K30 Pro Standart Edition такие: 6/128 Гб — $424 (LPDDR4X, UFS 3.0), 8/128 Гб — $480 и 8/256 Гб — $523. За Redmi K30 Pro Zoom Edition запросили $537 за версию с 8/128 Гб и топовый вариант с 8/256 Гб обойдется в $565.

Стеклянный, крупный и без выреза





С задачей создать приятный визуально смартфон, компания более-менее справляется. Выглядит Redmi K30 Pro приятно, но в плане дизайна это далеко не гроссмейстерский уровень и про уникальность идей речь не идет. Лицевая панель прикрыта стеклом и сейчас принято бравировать отсутствием вырезов или выемок в экране. Не стал исключением и этот аппарат, рамки минимальны и для фронтальной камеры реализована выдвижная конструкция, а сам дисплей выглядит монолитно, занимая 92,7% фасада. Выдвижная селфи-камера выдерживает не менее 300 000 циклов открытия/закрытия﻿.

Тыльная панель изготовлена из стекла и получила блок, состоящий из четырех камер. Определенная индивидуальность смартфона создается за счет того, что блок основной камеры круглой формы и этим он выделяется из толпы прочих устройств альянса Xiaomi/Redmi. Выбирать предлагают из четырех цветовых вариаций: серая, синяя, белая и, наиболее эффектная — лиловая.

В наборе функциональных элементов нет никаких сюрпризов: на правом ребре имеются клавиши регулировки громкости и клавиша блокировки, снизу — порт USB Type-C, а сверху не забыли предложить ИК-порт и 3,5 мм аудиоджек, чье присутствие не может не вызывать положительные эмоции.

Дисплей





В техническом плане никакой революции тоже нет. Имеем компиляцию удачных и актуальных идей. Но в погоне за оптимальным ценником пришлось пойти на ряд упрощений Одно из них — дисплей. Смартфон получил AMOLED-матрицу с немаленькой диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Но с частотой обновления все по классике — 60 Гц. Правда, частоту отклика сенсора увеличили до 180 Гц.

Зачетное «железо»





Redmi в K30 Pro решилась на очень крутую вещь, установив оперативную и постоянную память LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно. Само собой, современный флагман получил актуальную флагманскую платформу — Snapdragon 865. У этого чипа сил хватает для всего. Троттлингу процессор не подвержен и делает дракон холодным система жидкостного охлаждения VC (технология изоляции вакуумных полостей «очень холодно»), которую встроили внутри, и она обеспечивает эффективное рассеивание тепла на площади 3435 кв.мм.

Интересный момент — поддержка 5G и эта черта указывает на то, что рассчитан новый смартфон исключительно на китайский рынок. Хотя возможность появление этой модели в другом обличии на других рынках, где эта фича актуальна, исключать не станем. Поставляется Redmi K30 Pro с 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной.

Не самый топ по камере, но тоже крутой





Нам внушают, что современного пользователя больше всего интересует камера смартфона. И в этом плане, компания среди лидеров. Точнее она хочет быть среди них. Рекордов DxOMark новинка не поставила и наивно было ожидать, что она «заткнет за пояс» Xiaomi Mi 10 Pro.

Поэтому компания ограничилась обещанием, что тут установлена хорошая камера, сделала акцент на возможности масштабирования и двойной системе оптической стабилизации. Программный зум здесь 30-кратный и на презентации показали много фоточек, как доказательство того, что камера может похвастаться серьезным приближением объектов.

В плане технического оснащения камеры на выбор предлагаются две версии Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition. Отличается «обычный флагман от зум-версии разрешением телеобъектива: 5 Мп против зум-объектива на 8 Мп в Zoom Edition. А еще базовый вариант не удостоился оптического стаба в телеобъективе и не может похвастаться продвинутыми зум-возможностями. Прочие параметры идентичны.

Создавать качественные фоточки призвана тыльная камера с 4 сенсорами. Основной модуль на 64 Мп и точно такой стоит в Redmi K30. Здесь у нас матрица IMX686 от Sony, которая объединяет 4 соседних пикселя и итоговое разрешение выходит 16 Мп. Это 1/1,7 дюймовый датчик c апертурой f/1.89 и пикселями размером 0,8 мкм. Важная деталь Zoom Edition — есть двойная система оптической стабилизации.

Оптический стаб достался и второму модулю в Zoom Edition — зум-объектив на 8 Мп. Тут возможен 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой.

Есть еще ультраширокий сенсор разрешением 13 Мп и модуль для макросъемки на 2 Мп. Фронталка здесь выдвижная и способна создавать снимки разрешением 20 Мп.

Что еще интересного





Несмотря на слабую распространенность NFC в Китае, этот модуль установили в Redmi K30 Pro. А еще тут предложили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с дальностью действия 400 метров, GPS.

С чем у смартфонов Redmi не было серьезных проблем — так это с автономностью. В случае с этой моделью пошли на установку аккумулятора емкостью 4700 мАч и его хватает, чтобы без проблем прожить минимум один день при активном использовании гаджета. В комплекте идет зарядное устройство на 33 Вт, которое позволяет зарядить смартфон до 100% за 63 минуты.

Определенно Redmi K30 Pro один из интересных смартфонов этого сезона и адекватная замена в части производительности прочим топовым решениям. Но все же это «флагман второго эшелона» и по части статусности, оригинальности и технологичности Redmi K30 Pro не дотягивает до премиальных устройств. Тем не менее, по сочетанию характеристик и цены сейчас этот смартфон выглядит хорошим выбором.

Технические характеристики Redmi K30 Pro:





Сеть: 5G: n1 / n3 / n41 / n78 / n79, ﻿GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 5, 7, 8), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41)

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,67ʺ, 2400х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 60 Гц, 92,7%, яркость 800nit (НВМ) / 500nit (станд)/1120нит max),﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации 180 Гц, HDR10+, 100% DCI-P3, TÜV Rheinland, ﻿Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 6/12 Гб, LPDDR5, Redmi K30 Pro — 6 Гб (LPDDR4X)

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.1, Redmi K30 Pro с 128 Гб — UFS 3.0

Основная камера:

Redmi K30 Pro Zoom Edition: 64 Мп (Sony IMX686, 1/1,7ʺ, 7Р, OIS) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса) + 8 Мп (зум-объектив, OIS) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм), светодиодная вспышка, EIS, 8К@30fps, поддержка формата HEIF, 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой

Redmi K30 Pro: 64 Мп (Sony IMX686, 1/1,33ʺ, 7Р, OIS) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса) + 5 Мп (телеобъектив, 50 мм) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм)

Фронтальная камера: 20 Мп

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт, Hi-Res Audio, Smart PA﻿

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock, 3,5 мм разъем для наушников, динамики 1216

Защита от брызг IP53

Аккумулятор: 4700 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Габариты: ﻿163,3х75,4х8,9 мм

Вес: 218 грамм