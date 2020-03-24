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Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих

24.03.2020 2875 17

Redmi продолжает жить без Xiaomi и развивать собственный модельный ряд. Чтобы отхватить свою порцию хайпа и привлечь под свои знамена все большее количество пользователей, компания начала выводить на рынок флагманы. Сегодня она с гордым видом представила Redmi K30 Pro, который позиционирует как «флагман флагманович».

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 1

 

По факту, нам показали лайтовый вариант Xiaomi Mi 10, где пустили под нож ряд характеристик, только бы снизить ценник до минимально возможного. Упрощения коснулись дисплея, камер, батареи и нет беспроводной зарядки.

 

Многие характеристики были известны, тут заслуга не только инсайдеров, но и самой компании.  Каких-то внезапных сюрпризов не случилось, но по традиции в комплиментах и хвалебных одах в адрес новинки компания не стеснялась. Но все же самое интересное случилось в конце презентации, когда дело дошло до оглашения ценников. С них и начнем рассказ о новинке.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 2

 

В Китае Redmi K30 Pro начнут продавать с 27 марта. Цены на версию Redmi K30 Pro Standart Edition такие: 6/128 Гб — $424 (LPDDR4X, UFS 3.0), 8/128 Гб — $480 и 8/256 Гб — $523. За Redmi K30 Pro Zoom Edition запросили $537 за версию с 8/128 Гб и топовый вариант с 8/256 Гб обойдется в $565.

 

Стеклянный, крупный и без выреза


С задачей создать приятный визуально смартфон, компания более-менее справляется. Выглядит Redmi K30 Pro приятно, но в плане дизайна это далеко не гроссмейстерский уровень и про уникальность идей речь не идет. Лицевая панель прикрыта стеклом и сейчас принято бравировать отсутствием вырезов или выемок в экране. Не стал исключением и этот аппарат, рамки минимальны и для фронтальной камеры реализована выдвижная конструкция, а сам дисплей выглядит монолитно, занимая 92,7% фасада. Выдвижная селфи-камера выдерживает не менее 300 000 циклов открытия/закрытия﻿.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 6

 

Тыльная панель изготовлена из стекла и получила блок, состоящий из четырех камер. Определенная индивидуальность смартфона создается за счет того, что блок основной камеры круглой формы и этим он выделяется из толпы прочих устройств альянса Xiaomi/Redmi. Выбирать предлагают из четырех цветовых вариаций: серая, синяя, белая и, наиболее эффектная — лиловая.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 4

 

В наборе функциональных элементов нет никаких сюрпризов: на правом ребре имеются клавиши регулировки громкости и клавиша блокировки, снизу — порт USB Type-C, а сверху не забыли предложить ИК-порт и 3,5 мм аудиоджек, чье присутствие не может не вызывать положительные эмоции.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 5

 

Дисплей


В техническом плане никакой революции тоже нет. Имеем компиляцию удачных и актуальных идей. Но в погоне за оптимальным ценником пришлось пойти на ряд упрощений Одно из них — дисплей. Смартфон получил AMOLED-матрицу с немаленькой диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Но с частотой обновления все по классике — 60 Гц. Правда, частоту отклика сенсора увеличили до 180 Гц.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 6

 

Зачетное «железо»


Redmi в K30 Pro решилась на очень крутую вещь, установив оперативную и постоянную память LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно. Само собой, современный флагман получил актуальную флагманскую платформу — Snapdragon 865.  У этого чипа сил хватает для всего. Троттлингу процессор не подвержен и делает дракон холодным система жидкостного охлаждения VC (технология изоляции вакуумных полостей «очень холодно»), которую встроили внутри, и она обеспечивает эффективное рассеивание тепла на площади 3435 кв.мм.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 7

 

Интересный момент — поддержка 5G и эта черта указывает на то, что рассчитан новый смартфон исключительно на китайский рынок. Хотя возможность появление этой модели в другом обличии на других рынках, где эта фича актуальна, исключать не станем. Поставляется Redmi K30 Pro с 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной. 

 

Не самый топ по камере, но тоже крутой


Нам внушают, что современного пользователя больше всего интересует камера смартфона. И в этом плане, компания среди лидеров. Точнее она хочет быть среди них. Рекордов DxOMark новинка не поставила и наивно было ожидать, что она «заткнет за пояс» Xiaomi Mi 10 Pro.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 8

 

Поэтому компания ограничилась обещанием, что тут установлена хорошая камера, сделала акцент на возможности масштабирования и двойной системе оптической стабилизации. Программный зум здесь 30-кратный и на презентации показали много фоточек, как доказательство того, что камера может похвастаться серьезным приближением объектов.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 9

 

В плане технического оснащения камеры на выбор предлагаются две версии Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition. Отличается «обычный флагман от зум-версии разрешением телеобъектива: 5 Мп против зум-объектива на 8 Мп в Zoom Edition. А еще базовый вариант не удостоился оптического стаба в телеобъективе и не может похвастаться продвинутыми зум-возможностями. Прочие параметры идентичны.

 

Создавать качественные фоточки призвана тыльная камера с 4 сенсорами. Основной модуль на 64 Мп и точно такой стоит в Redmi K30. Здесь у нас матрица IMX686 от Sony, которая объединяет 4 соседних пикселя и итоговое разрешение выходит 16 Мп. Это 1/1,7 дюймовый датчик c апертурой f/1.89 и пикселями размером 0,8 мкм. Важная деталь Zoom Edition — есть двойная система оптической стабилизации.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 10

 

Оптический стаб достался и второму модулю в Zoom Edition —  зум-объектив на 8 Мп. Тут возможен 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой.

 

Есть еще ультраширокий сенсор разрешением 13 Мп и модуль для макросъемки на 2 Мп. Фронталка здесь выдвижная и способна создавать снимки разрешением 20 Мп.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 11

 

Что еще интересного  


Несмотря на слабую распространенность NFC в Китае, этот модуль установили в Redmi K30 Pro. А еще тут предложили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с дальностью действия 400 метров, GPS.

 

С чем у смартфонов Redmi не было серьезных проблем — так это с автономностью. В случае с этой моделью пошли на установку аккумулятора емкостью 4700 мАч и его хватает, чтобы без проблем прожить минимум один день при активном использовании гаджета. В комплекте идет зарядное устройство на 33 Вт, которое позволяет зарядить смартфон до 100% за 63 минуты.

 

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих – фото 12

 

Определенно Redmi K30 Pro один из интересных смартфонов этого сезона и адекватная замена в части производительности прочим топовым решениям. Но все же это «флагман второго эшелона» и по части статусности, оригинальности и технологичности Redmi K30 Pro не дотягивает до премиальных устройств. Тем не менее, по сочетанию характеристик и цены сейчас этот смартфон выглядит хорошим выбором.  

  

Технические характеристики Redmi K30 Pro:


Сеть: 5G: n1 / n3 / n41 / n78 / n79, ﻿GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3,  5, 7, 8), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41)

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,67ʺ, 2400х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 60 Гц, 92,7%, яркость 800nit (НВМ) / 500nit (станд)/1120нит max),﻿ контрастность 5000000:1, частота дискретизации 180 Гц, HDR10+, 100% DCI-P3, TÜV Rheinland, ﻿Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 650

Оперативная память: 6/12 Гб, LPDDR5, Redmi K30 Pro — 6 Гб (LPDDR4X)

Постоянная память: 128/256 Гб, UFS 3.1, Redmi K30 Pro с 128 Гб — UFS 3.0

Основная камера:

Redmi K30 Pro Zoom Edition: 64 Мп (Sony IMX686, 1/1,7ʺ, 7Р, OIS) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса) + 8 Мп (зум-объектив,  OIS) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм), светодиодная вспышка, EIS, 8К@30fps, поддержка формата HEIF, 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой

Redmi K30 Pro: 64 Мп (Sony IMX686, 1/1,33ʺ, 7Р, OIS) + 13 Мп (широкоугольный, угол обзора 123 градуса) + 5 Мп (телеобъектив, 50 мм) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4, 1,75 мкм)

Фронтальная камера: 20 Мп

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт, Hi-Res Audio, Smart PA﻿

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), Face Unlock, 3,5 мм разъем для наушников, динамики 1216

Защита от брызг IP53

Аккумулятор: 4700 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Габариты: ﻿163,3х75,4х8,9 мм

Вес: 218 грамм

Redmi K30 Pro Redmi K30 Snapdragon 865 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 17
 
Raw1922
Вот эта чехарда с версиями, которые еще и по характеристикам отличаются в типах памяти, это прям вот хорошо, канонично. Ну и сделать все версии с 60 Гц, это уже как минимум не тянет на флагман в 2020 году. Плюс когда появится глобалка неизвестно. Цена у глобалки будет дороже естественно и вполне возможно версий будет меньше. Для фанатов мне кажется разумнее взять Mi10, который 27 марта должен быть глобально представлен. Да, будет подороже, но там все таки 90 Гц хотя бы, да и на руках глобалка будет значительно быстрее. А фишки плюшки в Mi10 тоже все есть, которые фанатам должны зайти.
24.03.2020 14:33
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MuhaM Panda
по части автономности это будет топ мне кажется ближайшие пол года, и что там по стерео,написали динамики 1216
24.03.2020 13:19
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Илья
Хоть одно преимущество перед Блек Шарком3 ???? Тот же прайс, но минус куча фишек шарка включая экран 90гц, стерео итд. Даже модуль камеры такой же.....
Нормальная версия стоит как ми10, но хуже абсолютно всем. Так и смысл??? Думаю популярен будет только бомж вариант
24.03.2020 12:53
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Игорь
Хоть одно говоришь. Пжл оболочка MIUI 11, тогда как акулы другой интерфейс. Камеры также разные, сравнивать нельзя. + Вопрос вкуса в части дизайна и выдвижной фронталки. У каждого свои предпочтения, отсюда и выбор будет.
24.03.2020 13:06
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Люцифер
Так ты преимущество назовёшь? А то дизайн — дело вкуса, а на MIUI все, видимо, должны дрочить.
24.03.2020 13:11
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Игорь
Оставь свою хамство и стеб при себе. Что хотел я сказал. И в отличии от тебя, я не дрочу, а говорю по делу. По себе людей не суди. Сам ущербен и прячешься за ником
24.03.2020 13:32
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Люцифер
За 500 баксов зажали беспроводную зарядку. Катитесь в ад, китайские дауны! И это барахло с собой захватите. Охренеть, 500 долларов за бесполезный обрезок флагмана.
24.03.2020 12:30
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Промпо
Для меня главные кретерии выбора это мощное железо, дизайн, экран - не амолед, поэтому прохожу мимо :( Мерцание и сумасшедшая яркость не для моих глаз
24.03.2020 12:11
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Артемий
Лопата...
24.03.2020 12:10
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Александр
Есть оптическая стабилизация, еее бооой!
24.03.2020 11:46
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Александр
Уберите отсюда информацию, что версия не zoom edition тоже получила оптостаб в основном модуле. А то вводите людей в заблуждение.
24.03.2020 14:41
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Игорь
Это ты вводишь людей в заблуждение. Изучи тему, а потом кропай окменты
24.03.2020 16:02
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wuk
В середине статьи упоминается LPDDR4, в хвосте - LPDDR5...
Очепятка или для младшей версии 4?
24.03.2020 11:40
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Иван
А если внимательно прочитать характеристики?
24.03.2020 11:43
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AG DJ
такое.... даже экран не 90гц....
24.03.2020 10:46
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Игорь
такое...комент пустой от AG:) лишь что плюнуть. Характеристики и ценник посмотри, а потом найди альтернативу, если найдешь.
24.03.2020 10:49
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Люцифер
Посмотрел на ценник. За более, чем 500 долларов, эти уроды даже беспроводную зарядку не добавили. При этом стеклянный корпус — это, сука, пожалуйста! Лучше взять Galaxy S10e. И беспроводная зарядка есть, и не убогая лопата. Или же старый Mi 9 можно взять. А это пусть дебилы покупают.
24.03.2020 12:35
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Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих