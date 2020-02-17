Представлен Sharp Aquos R5G: 120-Гц дисплей, Snapdragon 865 и оперативная память LPDDR5

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Современные японские смартфоны не пользуются популярностью в мире, но это не мешает японским компаниям творить. Среди них Sharp, которая сегодня представила свой флагманский аппарат Aquos R5G. Одной из ключевых фишек новинки стала поддержка сетей пятого поколения, а еще ее можно причислить к пионерам на рынке с чипом Snapdragon 865.





Sharp Aquos R5G получил дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 3168х1440 точек. На модный манер частота обновления составила 120 Гц и максимальную яркость «выкрутили» до 1000 кд/м². Компания продолжает делать ставку на небольшой вырез под фронталку, а также сканер отпечатков пальцев в кнопке Домой, которая также отвоевала часть дисплея.









Смартфон обладает 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5, 256 Гб постоянной типа UFS 3.1, слотом для карт microSD до 1 ТБ, аккумуляторной батареей емкостью 3730 мАч, чипом NFC, поддержкой Wi-Fi 6 и основная камера предлагает четыре датчика: 12,2 Мп (телеобъектив, f/2.7, OIS) + 48 Мп (широкоугольный, f/2.9, съемка видео 8К) + 12,5 Мп (основной, f/1.7, OIS) + ToF. Для автопортретов имеется модуль разрешением 16,4 Мп.





Как и надлежит японскому флагману, Aquos R5G предлагает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а руководит его работой операционная система Android 10.





Ценник на новинку не озвучен, а в продажу она поступит весной.





Источник: techgenyz.com







