Представлен Sony Xperia Pro: компактная видеокамера

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Сегодня состоялась премьера Sony Xperia Pro, который во многом повторяет Xperia 1 II, но позиционируется как инструмент для профессиональной видеосъемки. Он ориентирован на блогеров и операторов, которым важно наличие входного порта HDMI и возможность подключения к 5G-сетям mmW/sub6. А еще тут предложили 16 антенн для 5G, которые позволяют принимать миллиметровую волну (28 ГГц).

Его создавали так, чтобы его можно было подключить к профессиональной фото- или видеоаппаратуре для потоковой передачи изображения в сети 5G. Предложили также бесшовную интеграцию с камерами Sony Alpha.

Корпус получился достаточно толстым и предлагается улучшенное охлаждение. Как и у Xperia 1 II тут установили Snapdragon 865 и дали 8 Гб оперативной памяти, а вот внутреннюю увеличили вдвое — 512 Гб.

Несмотря на статус инструмента для видеосъемки, камеры здесь идентичные тем, что предлагает преемник Xperia 1. Среди упрощений — отказ от технологии беспроводной зарядки. Все прочие характеристики дублируют те, что предлагает Xperia 1 II.

Все эти «навороты» и поддержка 5G большинству пользователей не пригодится. Поэтому не удивительно, что компания приняла решение не продавать Xperia Pro в Европе. На данный момент Sony не озвучила ценник на смартфон, а также время старта продаж.

Источник: chinese.engadget.com



