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Преступление и наказание: Apple выплатит штраф в 27 миллионов долларов за снижение производительности старых iPhone

08.02.2020 2725 5

Cегодня французская государственная организация DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Генеральное управление по вопросам конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством) объявила о том, что Apple выплатит штраф в размере 27,4 млн долларов (25 млн евро) в связи с обновлением iOS, которое ограничило производительность стареющих устройств. Компания также должна будет разместить разъяснение на своем сайте в течение месяца.

 

Пару лет назад Apple выпустила обновление для iOS (10.2.1 и 11.2), в котором появилась новая «функция» для старых устройств. Если аккумулятор терял изначальную емкость, прошивка от Apple искусственно снижала производительность устройства, чтобы батарейка не испытывала быстрого потребления энергии. Результатом этих скачков напряжения являлось бы то, что ваш iPhone мог внезапно отключиться.

 

Преступление и наказание: Apple выплатит штраф в 27 миллионов долларов за снижение производительности старых iPhone – фото 1

 

Хоть с технической точки зрения эта функция имеет под собой разумную идею, Apple решила не сообщать пользователям, что она ограничивает производительность на некоторых устройствах. Компания извинилась и представила новую функцию под названием «Battery Health», которая позволяет проверить максимальную емкость аккумулятора и имеет ли ваш iPhone возможность достигать своей максимальной производительности.

 

В этом и заключалась проблема. Многие пользователи могли заметить, что их смартфон работает медленнее, когда они используют аппарат «по полной». Но они не знали, что замена батареи исправила бы эту ситуацию. Некоторые пользователи могли купить новый iPhone, несмотря на то, что их существующий смартфон работал прекрасно.

 

DGCCRF также отмечает, что пользователи iPhone не могут откатить прошивку до предыдущей версии, что означает, что у пользователей iPhone не было возможности убрать данную «функцию», снижающую производительность аппарата.

 

Преступление и наказание: Apple выплатит штраф в 27 миллионов долларов за снижение производительности старых iPhone – фото 2﻿

 

Компания Apple согласилась урегулировать вопрос, выплатив штраф в размере 25 млн. евро и признав свои неправомерные действия заявлением, размещённым официальном веб-сайте компании.

 

Источник: economie.gouv.fr﻿

Apple iPhone
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Андрей
А кому выплатят этот штраф? Куда конкретно пойдут деньги?
08.02.2020 21:27
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Jack Black
Отлично. Хоть кто то, нагнул это гнилое яблоко....
08.02.2020 18:29
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Skytec
Почему оно гнилое?
08.02.2020 19:39
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Miron ssQ
25 лямов евро - капля в море, на фоне глобального на ё ба пользователей.
08.02.2020 11:15
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Skytec
О каком на ё бе идёт речь?
08.02.2020 17:34
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Преступление и наказание: Apple выплатит штраф в 27 миллионов долларов за снижение производительности старых iPhone