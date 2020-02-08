Преступление и наказание: Apple выплатит штраф в 27 миллионов долларов за снижение производительности старых iPhone

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Cегодня французская государственная организация DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Генеральное управление по вопросам конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством) объявила о том, что Apple выплатит штраф в размере 27,4 млн долларов (25 млн евро) в связи с обновлением iOS, которое ограничило производительность стареющих устройств. Компания также должна будет разместить разъяснение на своем сайте в течение месяца.

Пару лет назад Apple выпустила обновление для iOS (10.2.1 и 11.2), в котором появилась новая «функция» для старых устройств. Если аккумулятор терял изначальную емкость, прошивка от Apple искусственно снижала производительность устройства, чтобы батарейка не испытывала быстрого потребления энергии. Результатом этих скачков напряжения являлось бы то, что ваш iPhone мог внезапно отключиться.





Хоть с технической точки зрения эта функция имеет под собой разумную идею, Apple решила не сообщать пользователям, что она ограничивает производительность на некоторых устройствах. Компания извинилась и представила новую функцию под названием «Battery Health», которая позволяет проверить максимальную емкость аккумулятора и имеет ли ваш iPhone возможность достигать своей максимальной производительности.

В этом и заключалась проблема. Многие пользователи могли заметить, что их смартфон работает медленнее, когда они используют аппарат «по полной». Но они не знали, что замена батареи исправила бы эту ситуацию. Некоторые пользователи могли купить новый iPhone, несмотря на то, что их существующий смартфон работал прекрасно.

DGCCRF также отмечает, что пользователи iPhone не могут откатить прошивку до предыдущей версии, что означает, что у пользователей iPhone не было возможности убрать данную «функцию», снижающую производительность аппарата.

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Компания Apple согласилась урегулировать вопрос, выплатив штраф в размере 25 млн. евро и признав свои неправомерные действия заявлением, размещённым официальном веб-сайте компании.

Источник: economie.gouv.fr﻿