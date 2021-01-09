Презентация фитнес-браслета OnePlus Band назначена на 11 января

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Браслет от OnePlus с логичным названием OnePlus Band покажут уже 11 января.

Первые слухи о готовящемся браслете от OnePlus – OnePlus Band – появились сравнительно недавно, но уже сейчас мы знаем о нем практически все. И даже дату его презентации – компания официально подтвердила, что покажет браслет уже 11 января.

Напомним, что несколько дней назад OnePlus выложили в Google Play Маркет свое первое приложение для мониторинга за состоянием организма – OnePlus Health, как бы подогревая еще больше интереса к первому носимому устройству от китайского бренда.

А вчера аккаунт OnePlus India в Twitter сообщил, что OnePlus Band будет официально представлен в понедельник, 11 января. На данный момент, основным источником продаж станет именно эта страна. Более, на Amazon India уже появилась страница OnePlus Band, и на ней можно обнаружить основные характеристики устройства. К ним относятся 14 дней работы от батареи, 13 режимов тренировок, отслеживание уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживания пульса, слежение за сном и настраиваемые циферблаты часов.

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Одна вещь пока остается неизвестной – его цена. Мы не удивимся, если OnePlus попробует прямо столкнуть лбами свой браслет с браслетом от Xiaomi пятого поколения, который сейчас оценивается в сумму около $30-$40. В любом случае, до презентации остался всего один день, тогда и узнаем все подробности.

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Источник: Indian Express



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