Примеры фото на камеру Huawei P40 Pro

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На этой неделе, 26 марта, Huawei покажет флагманы P40 и P40 Pro. Их выходом компания вновь хочет поставить на место выскочек и показать, что умеет создавать смартфоны с лучшей камерой на рынке. Сегодня в сети Weibo появились первые фото, выполненные на камеру одного из предстоящих дебютантов.









Камера какой именно модели причастна к появлению этих фото, источник не сообщает. Он ограничился лишь упоминанием, что параметры светосилы основного модуля составили f/1.9 и есть поддержка 10-кратного зума без потерь. Возьмемся предположить, что фото выполнены на камеру Huawei P40 Pro.

Обращаем внимание на то, как корректно камера размывает фон. Это показатель того, что она обладает приличного качества ToF-датчиком для анализа глубины и телеобъективом. Анализ снимков позволяет сделать предварительные выводы, что при хорошем свете камера будет делать отличного качества снимки. Их будет отличать хорошая детализация и цветопередача.









Напомним, что, по имеющимся сведениям, Huawei P40 предложит тройную камеру с датчиками на 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп и 30-кратным цифровым зумом. Pro-версия удостоится четырех модулей 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп + ToF с поддержкой 50-кратного цифрового зума. Насколько эти характеристики достоверны, узнаем уже в ближайший четверг.





Источник: ithome







