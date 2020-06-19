Приставка Xiaomi Mi TV Stick с Android TV: маленькая, да удаленькая

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Xiaomi готовит к выходу компактную телевизионную приставку Xiaomi Mi TV Stick с Android TV. Ее ключевое достоинство — миниатюрность и своим внешним видом она напоминает флэшку. Интересно, что поставляться она будет в комплекте с пультом дистанционного управления, который в несколько раз больше самой приставки. Правда, такое исполнение приставки отнюдь не в диковинку, подобные форм-факторы уже есть на рынке.

Что по начинке

Стало известно, что приставка Xiaomi Mi TV Stick прошла сертификацию в Европейской экономической комиссии, что можно расценивать как предзнаменование того, на рынок Европы она выйдет. Правда, когда состоится это событие, не сообщается.

По той информации, что ранее появлялась в сети, Xiaomi Mi TV Stick заключен в корпус с габаритами 93,9х35,5х20,3 мм черного цвета, на котором имеется коннектор HDMI для подключения к телевизору и порт USB Type-C для зарядки. Приставка несет на борту четырехъядерный чип Amlogic S905 Y2 с видеоускорителем Mali-G31, 2 Гб оперативной памяти и флеш-модуль eMMC на 8 Гб.

Что по цене

Среди прочих характеристик Xiaomi Mi TV Stick упоминается поддержка голосового помощника Google Assistant, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac и Android TV 9 Pie. По прогнозам ценник на приставку будет в районе $80.

Источник: twitter