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Приставка Xiaomi Mi TV Stick с Android TV: маленькая, да удаленькая

19.06.2020 3245 4

Xiaomi готовит к выходу компактную телевизионную приставку Xiaomi Mi TV Stick с Android TV. Ее ключевое достоинство — миниатюрность и своим внешним видом она напоминает флэшку. Интересно, что поставляться она будет в комплекте с пультом дистанционного управления, который в несколько раз больше самой приставки. Правда, такое исполнение приставки отнюдь не в диковинку, подобные форм-факторы уже есть на рынке.

 

Приставка Xiaomi Mi TV Stick с Android TV: маленькая, да удаленькая – фото 1

 

Что по начинке

Приставка Xiaomi Mi TV Stick с Android TV: маленькая, да удаленькая – фото 2

 

Стало известно, что приставка Xiaomi Mi TV Stick прошла сертификацию в Европейской экономической комиссии, что можно расценивать как предзнаменование того, на рынок Европы она выйдет. Правда, когда состоится это событие, не сообщается.

 

Приставка Xiaomi Mi TV Stick с Android TV: маленькая, да удаленькая – фото 3

 

По той информации, что ранее появлялась в сети, Xiaomi Mi TV Stick заключен в корпус с габаритами 93,9х35,5х20,3 мм черного цвета, на котором имеется коннектор HDMI для подключения к телевизору и порт USB Type-C для зарядки. Приставка несет на борту четырехъядерный чип Amlogic S905 Y2 с видеоускорителем Mali-G31, 2 Гб оперативной памяти и флеш-модуль eMMC на 8 Гб.

 

Что по цене

 

Среди прочих характеристик Xiaomi Mi TV Stick упоминается поддержка голосового помощника Google Assistant, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac и Android TV 9 Pie. По прогнозам ценник на приставку будет в районе $80.

 

Источник: twitter

Xiaomi Mi TV Stick Android TV
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Дмитрий 1
Зачем она, если за эти же деньги Google выпускает свой ТВ бокс в котором будет нормальная поддержка ОС.
19.06.2020 16:30
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Николай Беляев 2
Телевизор Mi TV 4S 32 дюйма купил за 11 с копейками, для приставки 80$ дорого.
19.06.2020 13:28
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Вадим 2
Цена для таких характеристик завышена, 2ГБ ОЗУ в 2020 году мало, 4-я версия голубого зуба - смех.
19.06.2020 13:08
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Игорь -1
Цена нормальная, оперативки хватит и соглашусь лишь, что можно предложить Bluetooth 5.0
19.06.2020 13:13
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Приставка Xiaomi Mi TV Stick с Android TV: маленькая, да удаленькая