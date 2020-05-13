Продажи смартфонов Sony достигли дна

754

Sony испытывает боль и страдания на рынке смартфонов. Первый квартал нынешнего года в очередной раз продемонстрировал, что падение продаж устройств Xperia продолжается и остается небольшая часть тех, кто продолжает верить в мобильники Sony.

В период с января по март нынешнего года поставки смартфонов японской компании составили всего 400 тысяч единиц. И это самый низкий уровень за всю историю Sony. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 63,7%, кода ей удалось отгрузить 1,1 млн устройств.

Если говорить о поставках Xperia за прошедшие 6 месяцев, то в активе компании 3,2 млн устройств. Собственный план в 3,5 млн проданных смартфонов выполнен не был.

Свои неудачи Sony списывает на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Он привел к сбою в работе цепочки поставок, а также падению покупательского спроса. Неопределенность на рынке заставила компанию отказаться от построения прогнозов на текущий квартал. Кроме того, все ждут очередного заявления Sony на предмет того, что собирается она делать со смартфонным бизнесом. Будет ли принято судьбоносное решение свернуть производство мобильных устройств?

Источник: phonearena