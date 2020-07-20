Производство чипов Snapdragon 875G и Snapdragon 735G оказалось под угрозой

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Как обычно, новая премиальная система на чипе Snapdragon 875G должна стать одним из ярких моментов флагманов 2021 года. 8 ядер разного назначения, 5-нанометровый техпроцесс, торжество фирменной графики, мощности и экономичности. А в качестве «кузницы чипов» выбрана Samsung, однако у компании могут возникнуть проблемы с производством.

С освоением нового технологического процесса не все складывается гладко

Пришло сообщение, что инженеры южнокорейского гиганта столкнулись с проблемами с применением 5-нм техпроцесса EUV. Из-за пандемии коронавируса, которая спутала планы многих компаний, Samsung вынуждена была притормозить разработку новой технологии и есть проблемы с запуском 5-нм чипов в серию. Увы, уровень брака не соответствует стандарту.

К освоению новой 5-нанометровой технологии Samsung приступила в 2019 году и до сегодняшнего момента уступает TSMC в ее внедрении. Так, тайваньский чипмейкер уже поставил на поток производство 5-нм чипов, включая Apple A14.

Как скоро Samsung удастся разрешить все проблемы с выпуском 5-нм процессоров, неизвестно. Но уже звучат прогнозы, что выпуск Snapdragon 875G и Snapdragon 735G, которые должны быть изготовлены с применением 5-нанометровой технологии, может быть отложен.

Источник: mydrivers