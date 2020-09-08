Производством 5G-чипов 400 серии Snapdragon займется Samsung

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Qualcomm доверила Samsung производство бюджетных 5G-процессоров

Samsung в приличных количествах штампует мобильные процессоры, хотя ее фирменные чипы и не на первых ролях. Ее однокристальные системы все чаще не дотягивают до уровня аналогов от Qualcomm, чем навлекают на себя изрядную долю критики. Но Samsung и не думает мириться с репутацией «вечно второй» и поставила перед собой амбициозный план стать лидером в индустрии полупроводниковой продукции.

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Достигнуть намеченную цель компания планирует к 2030 году и готова инвестировать в развитие литейного производства $112 млрд. Причем компания хочет производить чипы не только для себя, но и по заказу прочих клиентов. Так, Qualcomm уже давно «захаживает» за флагманскими чипами к Samsung, размещая у нее заказы на производство платформ 800 серии Snapdragon. Сумел отхватить южнокорейский гигант свою «пайку» и на производство Snapdragon 875.

Но ограничивать свое сотрудничество только флагманскими чипами Samsung и Qualcomm не намерены. Как стало известно, южнокорейская компания сумела получить портфель заказов на производство доступных 5G-чипов 400 серии Snapdragon.

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Напомним, что в рамках выставки IFA 2020 американский чипмейкер объявил о своих планах выпустить в 2021 году бюджетные системы на чипы с поддержкой сетей пятого поколения, которые станут частью 400-й серии. Интерес к этим процессорам уже проявили Motorola, Oppo и Xiaomi. Не удивимся, что первой новенькие аппаратные платформы отхватит Xiaomi.

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Источник: avalanchenoticias