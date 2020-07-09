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Пылесос Dreame V11: легкая, комфортная, эффективная уборка и без проводов

09.07.2020 580 0

За последние пару лет беспроводные вертикальные пылесосы стали популярны. Потому, что творец ты или домохозяйка, уборка в жилище требуется каждому, как минимум еженедельно. А если еще в «хозяйстве» имеются домашние питомцы или в доме проказничают маленькие сорванцы, то уборка нужна чуть ли не ежедневно. Беспроводной пылесос Dreame V11 — простой, легкий и эффективный способ навести порядок в доме.

 

Пылесос Dreame V11: легкая, комфортная, эффективная уборка и без проводов – фото 1

 

За таким гаджетом не тянутся километры проводов, он обладает внушительным запасом автономности, мощным двигателем и эргономичным корпусом. Мотор тут работает с 125000об/мин, что позволяет увеличить мощность всасывания на 50% до 150 Вт. Вакуумное всасывание — до 25000 Па.

 

Пылесос Dreame V11: легкая, комфортная, эффективная уборка и без проводов – фото 2

 

Пылесос Dreame V11 работает автономно на батарее емкостью 3000 мАч и заряда хватает до 90 минут для обычной уборки. При активации режима с мощным всасыванием и для глубокой очистки, ресурса аккумулятора должно хватить на полчаса.

 

Пылесос Dreame V11: легкая, комфортная, эффективная уборка и без проводов – фото 3

 

Это вихревой самоочищающийся пылесос с пятислойной системой фильтрации микрочастиц размером до 0,3 микрон. Декларируется эффективность циклонной фильтрации —  99,67%. Dreame V11 достаточно бесшумный, предлагает три режима уборки и HD-дисплей, отображающий необходимую информацию о работе пылесоса.

 

Пылесос Dreame V11: легкая, комфортная, эффективная уборка и без проводов – фото 4

 

Обычная цена Dreame V11 составляет на AliExpress $424,99. Но только 9-10 июля ценник снижен до $283,99. Тут на помощь еще придет дополнительный купон на $12 и промокод 04DREAMEV11 со скидкой на $10. Среди покупателей будет разыгран приз — беспроводная электрическая швабра

 

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Dreame V11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.07.2020

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Пылесос Dreame V11: легкая, комфортная, эффективная уборка и без проводов