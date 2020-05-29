Расстановка сил на рынке носимых устройств за первый квартал 2020 года

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Аналитики компании International Data Corporation (IDC) решили поделиться своими данными о том, сколько носимых устройств было продано в первом квартале нынешнего года и как распределились доли компаний в этом сегменте. Они пришли к выводу, что Apple вновь доминирует на рынке носимой электроники, а сам сегмент носимых гаджетов стремительно растет.

Мировой рынок

За первый квартал нынешнего года было отгружено 72,6 млн устройств и это на 16,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером стала Apple, которая контролирует 29,3% рынка и сумела поставить 21,2 млн гаджетов. «Яблочной» компании удается удерживать первую строчку за счет беспроводных наушников AirPods и умных часов Watch.

На втором месте оказалась Xiaomi с результатом 10,1 млн отгруженных устройств и долей рынка 14%. А замкнула тройку лидеров Samsung, в активе которой 8,6 млн отгруженных носимых гаджетов и 11,9% доли. Все приведенные цифры построены на анализе поставок различных фитнес-трекеров, смарт-часов, беспроводных гарнитур и наушников.

Что с поставками смарт-часов

В разрезе только продаж смарт-часов, лидером тоже является Apple, контролирующая 26,8% рынка. В штучном выражении это 4,5 млн поставленных гаджетов и это на 1,4% хуже показателей прошлого года. На втором и третьем местах оказались Huawei и Samsung с результатом 15,2% и 10,8% доли рынка.

Источник: 9to5mac