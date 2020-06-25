Realme 6 Pro, Realme 6i и смарт-часы TicWatch можно урвать по скидке

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Когда стоит задача купить смартфон, многие сталкиваются с тем, что моделей огромное множество, но хороших и адекватных по цене среди них немного. Долгое время при выборе недорого и отрабатывающего каждый вложенный в него доллар, было принято кивать в сторону смартфонов Xiaomi и Honor. Сейчас же когда Xiaomi перестала играть в благотворительность и цены на ее продукты поползли вверх, а устройства Honor в отсутствии Google сервисов утратили свое было обаяние, у Realme появился шанс потеснить их на рынке.

Сегодня в нашу подборку устройств, которые можно приобрести по неплохой цене попали сразу две модели Realme. Это добротные бюджетные аппараты для тех, кто готов поверить в новый бренд и при этом не хочет платить много за свои эксперименты. Присмотритесь к ним, возможно один из них станет вашим будущим компаньоном. И не забудьте подписаться на наш Telegram‑канал Andro price, если вы этого еще не сделали, чтобы легко и регулярно получать информацию о скидках и акциях.

Смартфон Realme 6i

Характеристики: Helio G80, Android 10.0, 6.5" FHD+, 5000 мАч, NFC, 4/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $162,99 - https://lite.al/ImF_v

Скидка продавца $5.0 + купон магазина $2.0

Смартфон Realme 6 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, 6.6" 90 Гц, Android 10, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб, синий цвет

Предложение для РФ

Цена: $261,99 - https://lite.bz/DlpKL9

Купон магазина $2.0 + скидка продавца $10.0

Смарт-часы TicWatch - смарт-часы

Характеристики: TicWatch E, WearOS, 1.39" OLED, MTK MT2601, Bluetooth 4.1, 300 мАч, IP67, 512 МБ/4Гб

Цена: $63,19 - https://lite.al/UVfyd

Промокод "MOBVOI618"

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками

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