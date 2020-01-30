Realme C3 станет первым смартфоном с чипом Helio G70

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Компания Realme не церемонится с конкурентами и продолжает свое наступление на рынок. Основные продажи приходятся на рынок Индии и недорогие модели, поэтому не удивительно, что год нынешний производитель начнет с премьеры доступного Realme C3, который придет на смену Realme C2.





О новинке известно, что она получит дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 пикселей и на него придется 89,8% площади лицевой панели. В качестве аппаратной платформы установят Helio G70, обладающий восемью процессорными ядрами, два из которых высокопроизводительных Cortex-A75. Realme C3 будет первым устройством на рынке с этой платформой от MediaTek.





Основная камера обладает двумя датчиками на 12 Мп (f/1.8) + 2 Мп (f/2.4). Питать смартфон станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и одного заряда должно хватить на 30 дней работы в режиме ожидания, 439 часов разговоров и 20,8 часов просмотра роликов в YouTube. На выбор предложат две модификации с 3/32 Гб памяти и 4/64 Гб.





Получит Realme C3 беспроводные адаптеры Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, в наличии слот для карт microSD и GPS‑приемник.





Премьера смартфона назначена на 6 февраля в Индии. Сколько станут просить за него в Индии, неизвестно. Можно лишь строить прогнозы, что в своей базовой версии смартфон будет стоить чуть более $100.





Источник: gizmochina.com







