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Realme должны выпустить новую версию Realme C15, работающую на Snapdragon

28.10.2020 408 0

Realme решили обновить свой бюджетник Realme C15, поменяв его процессор на более благозвучный Snapdragon.

 

 Realme C15

 

Realme C15﻿

 

Несколько месяцев назад Realme выпустила смартфон Realme C15 – привычно неплохой бюджетник на привычном чипе от MediaTek.

 

Недавно в Сети появились слухи, что компания готовится к выпуску нового варианта уже существующего под незамысловатым названием Realme C15 Qualcomm Edition. Сегодня же известный инсайдер Мукул Шарма сообщил, что устройство должно выйти уже через два-три дня. Он также сообщил, что настоящее название смартфона – Realme C15s.

 

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Шарма не раскрыл никакой новой информации о спецификациях Realme С15s. До сих пор неясно, какой именно процессор Snapdragon будет «заправлять» новый смартфон. Вероятно, нас ждет либо Snapdragon 662, либо Snapdragon 665.

 

Realme C15 в двух цветах

 

На прошлой неделе инсайдер сообщил, что гаджет будет продаваться в двух вариантах, таких как 4 Гб оперативной памяти + 64 Гб хранилища и совсем бюджетная версия с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища. Ожидается, что смартфон поступит в магазины в двух цветовых вариантах: голубой и серебряный.

 

Появление слухов о новой версии Realme С15 дало возможность рассуждать, что таинственный смартфон от компании под кодовым именем RMX2195, замеченный на различных сертификационных платформах, может стать именно Realme C15s.

 

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По другой информации, компания установит в устройство батарею на 6000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой – те же самые значения, что и в оригинальном Realme C15.

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Realme C15s

 

Источник: Twitter


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Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.10.2020

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Realme должны выпустить новую версию Realme C15, работающую на Snapdragon