Realme должны выпустить новую версию Realme C15, работающую на Snapdragon

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Realme решили обновить свой бюджетник Realme C15, поменяв его процессор на более благозвучный Snapdragon.

Realme C15﻿

Несколько месяцев назад Realme выпустила смартфон Realme C15 – привычно неплохой бюджетник на привычном чипе от MediaTek.

Недавно в Сети появились слухи, что компания готовится к выпуску нового варианта уже существующего под незамысловатым названием Realme C15 Qualcomm Edition. Сегодня же известный инсайдер Мукул Шарма сообщил, что устройство должно выйти уже через два-три дня. Он также сообщил, что настоящее название смартфона – Realme C15s.

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Шарма не раскрыл никакой новой информации о спецификациях Realme С15s. До сих пор неясно, какой именно процессор Snapdragon будет «заправлять» новый смартфон. Вероятно, нас ждет либо Snapdragon 662, либо Snapdragon 665.

На прошлой неделе инсайдер сообщил, что гаджет будет продаваться в двух вариантах, таких как 4 Гб оперативной памяти + 64 Гб хранилища и совсем бюджетная версия с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища. Ожидается, что смартфон поступит в магазины в двух цветовых вариантах: голубой и серебряный.

Появление слухов о новой версии Realme С15 дало возможность рассуждать, что таинственный смартфон от компании под кодовым именем RMX2195, замеченный на различных сертификационных платформах, может стать именно Realme C15s.

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По другой информации, компания установит в устройство батарею на 6000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой – те же самые значения, что и в оригинальном Realme C15.

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Источник: Twitter



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