Realme назвала дату презентации Narzo 10 и Narzo 10A

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На днях Realme исполнилось два года, и компания достигла серьезного успеха, особенно на рынке Индии. Решено не сбавлять оборотов и «давить» конкурентов в лице Redmi и Honor. Конкурировать с продуктами этих брендов предстоит устройствам серии Narzo. Сегодня компания озвучила дату выхода первых моделей в рамках новой линейки.

Премьера состоится 11 мая, а первенцами станут Narzo 10 и Narzo 10A. Изначально анонс новинок был назначен на 26 марта, но из-за введенного в Индии карантина из-за коронавируса, он был отложен.

На данный момент известно, что один из аппаратов (скорее всего, Narzo 10А) получит тройную основную камеру, тогда как у другого их количество будет увеличено до четырех.

Оба смартфона могут получить фронтальные камеры на 8 Мп или 16 Мп, дисплеи разрешением HD+, сканеры отпечатков пальцев на задней панели, емкие батарейки на 5000 мАч и только один из них будет щеголять поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки. В качестве аппаратных платформ новинкам сватают чипы MediaTek — Helio G70 и Helio G80.

Narzo 10 и Narzo 10A должны предложить минимум 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной. Ценники на новинки могут стартовать с отметки $130. Но это лишь слухи и точно об оснащении устройств мы узнаем на следующей неделе.

Источник: gsmarena