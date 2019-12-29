Realme X50: слили характеристики и цены

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Совсем скоро состоится презентация Realme X50. Официальная дата анонса — 7 января 2020 года. Благодаря ушлым китайским инсайдерам в сеть утекли прайс и характеристики новинки.

Пользователям предложат смартфон, который построен на базе чипа Snapdragon 765G, а также в его арсенале 6,67-дюймовая IPS-матрица разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и изготовлена она JDI. Прикрывает дисплей стекло Gorilla Glass 5, тыльная крышка выполнена из поликарбоната и есть водоотталкивающее покрытие P2i. Толщина корпуса составила 8,7 мм и весит он 185 грамм.

Фронтальная камера врезана в экран, и она обладает двумя датчиками на 32 Мп (Samsung ISOCELL Bright GD1) + 8 Мп (широкоугольный). Традиционно для последних моделей компании Realme основная камера обладает четырьмя датчиками и здесь они на 64 Мп (Samsung ISOCELL Bright GW1) + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (телеобъектив) + 2 Мп (для макросъемки). Есть EIS и 5-кратный гибридный зум.

Автономность работы Realme X50 обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. В наличии порт USB Type-C, NFC, 3,5 мм разъем для наушников и поддержка Dolby Atmos.

Доступен смартфон будет в трех модификациях, где базовая с 6/128 Гб памяти будет оценена в $320. Вариант с 8/128 Гб обойдется в $360, а за топовую версию с 8/256 Гб запросят $400.

Источник: androidpure

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