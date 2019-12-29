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Realme X50: слили характеристики и цены

29.12.2019 2196 7

Совсем скоро состоится презентация Realme X50. Официальная дата анонса — 7 января 2020 года. Благодаря ушлым китайским инсайдерам в сеть утекли прайс и характеристики новинки.

 

Realme X50: слили характеристики и цены – фото 1

 

Пользователям предложат смартфон, который построен на базе чипа Snapdragon 765G, а также в его арсенале 6,67-дюймовая IPS-матрица разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и изготовлена она JDI. Прикрывает дисплей стекло Gorilla Glass 5, тыльная крышка выполнена из поликарбоната и есть водоотталкивающее покрытие P2i. Толщина корпуса составила 8,7 мм и весит он 185 грамм.

 

Фронтальная камера врезана в экран, и она обладает двумя датчиками на 32 Мп (Samsung ISOCELL Bright GD1) + 8 Мп (широкоугольный).  Традиционно для последних моделей компании Realme основная камера обладает четырьмя датчиками и здесь они на 64 Мп (Samsung ISOCELL Bright GW1) + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (телеобъектив) + 2 Мп (для макросъемки). Есть EIS и 5-кратный гибридный зум.

 

Realme X50: слили характеристики и цены – фото 2

 

Автономность работы Realme X50 обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. В наличии порт USB Type-C, NFC, 3,5 мм разъем для наушников и поддержка Dolby Atmos.

 

Доступен смартфон будет в трех модификациях, где базовая с 6/128 Гб памяти будет оценена в $320. Вариант с 8/128 Гб обойдется в $360, а за топовую версию с 8/256 Гб запросят $400.

 

Источник: androidpure

 

Realme расширит портфолио своих продуктов﻿

Realme X50 Realme
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 7
 
Александр
Да и слава богу что не ваш кислотный, ядовитый, не реалистичный дермОлед. Не видел еще среди дешевых смартов норм амоледа. Ценник не конкурентный.
29.12.2019 16:07
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fkn magic
ну и нахер он нужен с айпиэсиной за эти бабки?
29.12.2019 15:52
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Дмитрий
Походу Realme, кто-то из Xiaomi укусил. Это недо K30, это провал
29.12.2019 15:16
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Даниэль Багавиев
мне кажется это обман. Ведь realme не дураки, и они не будут повторять ошибки redmi
29.12.2019 15:04
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Anton spb
не особо интереснее realme x2, учитывая ещё то что x2 заметно дешевле и имеет амолед
29.12.2019 14:46
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Бегущий по краю чебурека
Лучше бы вместо этой кучи сенсоров,поставили одну фронталку на 32 Мп (ISOCELL Bright GD1) ,а на тыльной стороне Sony IMX686.
29.12.2019 14:16
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fkn magic
Бегущий по краю чебурека, ну вот редми и сделает в новом году..
29.12.2019 15:53
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Realme X50: слили характеристики и цены