Redmi 10X должен уметь хорошо фотографировать

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Суббренд Xiaomi готовится представить Redmi 10X, который первым предложит процессор Dimensity 820. Наличие этого чипа от MediaTek позволит новинке претендовать на звание самого доступного 5G‑смартфона. Кроме того, обе симки смогут работать в сетях пятого поколения и это будет первый на рынке аппарат с поддержкой двойного режима ожидания в 5G-сетях. А еще производитель намерен серьезно прокачать камеру Redmi 10X.

Сегодня компания опубликовала тизер, который указывает на то, что в систему из четырех датчиков на тыльной стороне будет входить телеобъектив, что позволит реализовать 4-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой. Еще одна приятная новость — наличие оптического стабилизатора. Здесь найдет свое применение искусственный интеллект, который позволит не только создавать качественные фото, но и делать снимки в автоматическом режиме одним нажатием на спуск затвора.

Известно, что Redmi 10X должен предложить AMOLED‑дисплей диагональю 6,57 дюйма и емкую батарейку на 4420 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Ожидается, что в пару этой модели дадут еще и Redmi 10X Pro, но чем «прошка» будет отличаться от базовой версии, точно неизвестно. Кроме того, есть вероятность того, что Redmi 10X выйдет в 4G-версии, но оставят ли чип Dimensity 820 или предложат какую другую однокристальную систему, достоверных сведений нет. Были слухи, что здесь могут установить Helio G70.

Напомним, что премьера Redmi 10X назначена на 26 мая.

Источник: mydrivers