Redmi K30 Pro будет стоить менее $425? Глава компании дал ответ

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На рынке смартфонов царит жесткая конкуренция. Но это не мешает некоторым производителям значительно заламывать цены на свои устройства. Раз есть спрос на дорогие смартфоны, то будет и предложение. А оправдывается рост цен внедрением новых технологий и повышением стоимости комплектующих. Да, и зарабатывать компаниям нужно на своих продуктах.





Достаточно долго низкие ценники на свои аппараты держала Xiaomi, но постоянно так продолжаться не могло. Рано или поздно компании пришлось бы внести коррективы в ценовую политику. Важно не только тоннами продавать свои устройства, но и совершенствовать их, а также зарабатывать на них. Компания и не стала скрывать, что флагманы Xiaomi перестанут быть дешевыми и на примере серии Xiaomi Mi 10 мы увидели реальный рост ценников.

Нишу же сравнительно дешевых аппаратов отвели суббренду Redmi. Но, похоже, что «дочка» тоже не против попасть в высшую лигу. А там уже другие ценники. Появились основания полагать, что Redmi K30 Pro на Snapdragon 865 войдет в ценовую категорию прошлогодних флагманов Xiaomi и в своей топовой модификации вплотную приблизиться к цене на Xiaomi Mi 10.









Цену на Redmi K30 Pro установят на уровне не менее $426. И это не слухи. Сегодня, отвечая на вопрос фаната компании, будет ли Redmi K30 стоить менее $426, он ответил отрицательно. А это означает, что за флагман под маркой Redmi запросят не меньше $426. Ожидается, что ценники будут варьироваться в диапазоне от $439 до $554. Напомним, что за Xiaomi Mi 10 просят от $573.





Похоже, что «дочка» собирается воевать на всех фронтах: от бюджетников до устройств с флагманскими характеристиками. На стороне компании огромная армия лояльной аудитории, но вот готовы ли они будут покупать «редмик» за $500, большой вопрос.





Источник: news.mydrivers.com







