Рекламный постер раскрыл дизайн Huawei Nova 7

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В модельном ряду Huawei есть линейка Nova, заточенная на молодежную аудиторию. Это среднего уровня аппараты с солидными характеристиками, но и ценник при этом сложно назвать низким. Как правило, модели Nova оснащали довольно мощными платформами, и они предлагали едва ли не лучшую в своем классе камеру.

Все эти достоинства должен предложить и Huawei Nova 7. По предварительной информации, он получит новейший чип Kirin 985, который будет стоять на ступеньку ниже флагманского Kirin 990. Предложит новинка и многомодульную основную камеру, оформленную в форме прямоугольной площадки на манер той, которую предлагают устройства семейств Huawei P40 и Samsung Galaxy S20. На это указывает постер с изображением смартфона, который инсайдеры слили в сеть.

Увы, качество фото не позволило сосчитать количество модулей в основной камере. Но, скорее всего, их должно быть не менее трех. Что касается лицевой панели, то она получит изогнутый по кромкам дисплей с овальным отверстием для сдвоенной фронтальной камеры.

Предположительно, у Huawei Nova 7 матрица IPS и сканер отпечатков пальцев должны отправить на боковую грань. Обещают, что диагональ дисплея составила 6,5 дюйма, смартфон получит 64 Мп модуль в качестве главного в основной камере и технологию быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Источник: Gizmochina