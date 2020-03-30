Рендеры OnePlus 8, характеристики дисплея и камеры OnePlus 8 Pro

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Искатель утечек Ишан Агарвал поделился с широкой аудиторией информацией о дисплее OnePlus 8 Pro, а ресурс Winfuture выложил пресс-изображения OnePlus 8, демонстрирующие различные расцветки.

Рендеры дают понимание, что помимо традиционного черного цвета среди расцветок базовой версии флагмана будет вариант с градиентом Glow, который ассоциируется с закатом, а также эффектный и оригинальный зеленый цвет.

Что касается «прошки», то Ишан Агарвал утверждает, что она получит изогнутый Super Fluid экран с частотой обновления 120 Гц. Обещано, что дисплей обладает поддержкой HDR10+, яркость увеличена до рекордных 1400 нит и есть встроенный чип компенсации движения MEMC, позволяющий избежать эффекта размытия движущихся объектов. Кроме того, источник упомянул обновленную систему вибрации Haptics 2.0 в OxygenOS.

Еще удалось узнать, что OnePlus 8 Pro получит 48 Мп основной датчик Sony IMX689 со светосилой f/1.78. Этот же сенсор установлен в Oppo Find X2 Pro и позиционировался как эксклюзивный. Учитывая «родственные» узы Oppo и OnePlus как отпрысков BBK, не удивительно, что у них есть схожие характеристики.

Помимо нового модуля на 48 Мп предложат еще один датчик с аналогичным разрешением Sony IMX586 с апертурой f/2.2. Завершать ансамбль сенсоров на тыльной стороне будут 8 Мп телеобъектив (3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой, f/2.44) и 5 Мп датчик, который называется «цветовой фильтр». Не забудут предложить оптическую и цифровую стабилизации, а также усовершенствовать ночной режим.

Источник: twitter, winfuture