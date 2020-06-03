Рейтинг удовлетворенности пользователей: лучшие iOS и Android-устройства

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Сегодня мы решили познакомить вас с еще одним майским рейтингом AnTuTu. Но его составители взялись не ранжировать устройства по мощности. В основу были положены положительные отзывы и уровень удовлетворенности пользователей своими аппаратами. Сразу оговоримся, создан он с ориентиром на рынок Китая.

Лагерь iOS

Народным любимчиком среди iOS-устройств был признан iPhone SE первого поколения, тогда как его преемник в майский рейтинг не попал. Возможно, все дело в том, что новинка только начала свой поход на рынок и пользователи еще не определились в своих симпатиях. А может быть, «проблема» в том, что капризные пользователи не оценили финт Apple с выпуском iPhone 8 с новым «железом».

На втором месте рейтинга оказался планшет iPad Pro и замкнул тройку лидеров «старичок» iPhone 6s Plus. Дальше расположились iPad Air 2, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPad mini 5 и iPad 6. Обратите внимание, что для актуальных флагманов серии iPhone 11 и iPhone XR места в рейтинге не нашлось. В «любимчиках» значатся «ветераны» смартфоностроения Apple.

Рейтинг удовлетворенности Android-смартфонами

Естественно, что не обошли стороной разработчики AnTuTu и устройства на базе Android. Результат оказался неожиданным. В рейтинге смартфонов с самыми положительными отзывами лидирует Meizu 17 Pro. Симпатии китайских пользователей оказались на стороне этой модели. В топ-10 устройств также попали Honor 30 Pro+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Black Shark 3 Pro, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy S20 +, Huawei Mate 30 5G, Vivo Nex 3 5G, Samsung Galaxy S10+ и Huawei Nova 6.

Источники: antutu, cnmo

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