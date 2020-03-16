Результат бенчмарк-теста Apple A14 Bionic. Вне конкуренции по мощности

1226

Не сложно предположить, что новая система-на-чипе Apple A14 Bionic станет одним из ярких моментов очередного сентябрьского ивента компании. Предсказывается, что новая аппаратная платформа станет очередным венцом мобильной инженерии.

Шесть процессорных ядер, 5-нанометровый техпроцесс, пиковая частота 3 ГГц, торжество искусственного интеллекта и экономичности. Таким обещает быть новый чип и благодаря ему смартфоны Apple вновь будут первыми на рынке по производительности.

То, что Apple A14 Bionic будет заточен на достижение очередных рекордных результатов в бенчмарках, подтверждает синтетический тест Geekbench 5. Результаты тестирования нового процессора демонстрируют его превосходство над предшественником A13 Bionic и Snapdragon 865.

В одноядерном тесте он набрал 1658 баллов, а в многоядерном — 4612. Для сравнения последний флагманский чип Qualcomm демонстрирует результаты 930 и 3445 очков соответственно.

Аналитики говорят о том, что массовое производство Apple A14 Bionic стартует на TSMC в апреле. Это тот чип, который будет внутри новой серии iPhone 12, чей релиз по традиции пройдет в сентябре.

Источник: gizchina