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Результат бенчмарк-теста Apple A14 Bionic. Вне конкуренции по мощности

16.03.2020 1226 1

Не сложно предположить, что новая система-на-чипе Apple A14 Bionic станет одним из ярких моментов очередного сентябрьского ивента компании. Предсказывается, что новая аппаратная платформа станет очередным венцом мобильной инженерии.

 

Результат бенчмарк-теста Apple A14 Bionic. Вне конкуренции по мощности – фото 1

 

Шесть процессорных ядер, 5-нанометровый техпроцесс, пиковая частота 3 ГГц, торжество искусственного интеллекта и экономичности. Таким обещает быть новый чип и благодаря ему смартфоны Apple вновь будут первыми на рынке по производительности.

 

Результат бенчмарк-теста Apple A14 Bionic. Вне конкуренции по мощности – фото 2

 

То, что Apple A14 Bionic будет заточен на достижение очередных рекордных результатов в бенчмарках, подтверждает синтетический тест Geekbench 5. Результаты тестирования нового процессора демонстрируют его превосходство над предшественником A13 Bionic и Snapdragon 865.

 

В одноядерном тесте он набрал 1658 баллов, а в многоядерном — 4612. Для сравнения последний флагманский чип Qualcomm демонстрирует результаты 930 и 3445 очков соответственно.

 

Результат бенчмарк-теста Apple A14 Bionic. Вне конкуренции по мощности – фото 3

 

Аналитики говорят о том, что массовое производство Apple A14 Bionic стартует на TSMC в апреле. Это тот чип, который будет внутри новой серии iPhone 12, чей релиз по традиции пройдет в сентябре.

 

Источник: gizchina

Apple A14 Bionic
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Amir Mag
неплохо неплохо эппл
16.03.2020 20:52
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Результат бенчмарк-теста Apple A14 Bionic. Вне конкуренции по мощности