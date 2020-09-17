Результаты бенчмарк-теста iPhone 12 Pro Max. Впечатляющего прироста мощности не случилось

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iPhone 12 Pro Max прогнали в AnTuTu. Результат не впечатляет

15 сентября не только стал днем премьеры новых планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch Series 6, но и первого в мобильной индустрии 5-нм чипа — Apple A14 Bionic. После релиза специалисты ресурса Anandtech предположили, что качественного скачка в плане прироста вычислительной производительности и энергоэффективности по сравнению с Apple A13 Bionic не произошло.

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Похоже, что их заявление не лишено логики и оснований под собой. Так, в сети появились результаты прогонки iPhone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu, которые только подтверждают предположение, что A14 Bionic не будет впечатлять приростом производительности. По итогам теста гаджет сумел набрать чуть более 572 тысяч баллов и это где-то на 10% «попугаев» больше, чем набирает предшественник iPhone 11 Pro Max. Обращает на себя внимание и тот факт, что производительность графического чипа подросла совсем незначительно.

Но не будем спешить хейтить компанию и заявлять, что «Apple уже не та» и потеряла дух инноваций. Никто не гарантирует, что результаты теста достоверные и нет уверенности, что в AnTuTu не тестили инженерный образец, который еще не доведен до ума. Окончательные выводы будем делать уже после того, как испытания синтетическими тестами пройдет серийный образец iPhone 12 Pro Max.

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Источник: gsmarena