Робот-пылесос ILIFE V50 доступен со скидкой

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Домашние хлопоты отнимают довольно много времени и, чтобы упростить задачу по уборке полов и ковров можно приобрести робот-пылесос. А скидка на это устройство еще один приятный повод для покупки. ILIFE V50 — мощный пылесос с емким аккумулятором и подставкой для подзарядки, который обеспечит чистоту напольных поверхностей в автоматическом порядке.

Только в период с 5 по 19 марта в магазине Tmall этот робот-пылесос доступен со скидкой 40%. Он предлагает несколько режимов уборки, сухую чистку полов мягкой подушечкой из нановолокон и обладает несколькими датчиками, препятствующими опрокидывание и столкновение пылесоса с препятствиями.

Это эксперт по уборке, который без проблем справится с грязью, пеплом, пищевыми крошками, пылью, зернами и шерстью животных. Внутри скрывается аккумулятор, ресурса которого хватит до 100 минут уборки. Контейнер для мусора и фильтр очистки не только соберут весь мусор в одном месте, но и сделают воздух в помещении чище.

ILIFE V50 — умный пылесос с функцией планирования уборки и автоматической постановки на зарядку, когда ресурс батарейки практически полностью исчерпан. С ним уборка станет простым и удобным занятием, а освободившееся время можно использовать для общения и прочих полезных дел.

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