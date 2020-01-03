Samsung будет поставлять гибкие OLED-панели для нового складного Huawei Mate X

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Несмотря на жесткую конкуренцию, это не мешает Samsung и Huawei сотрудничать. Так, по информации инсайдера RODENT950, Samsung обеспечит китайскую компанию гибкими OLED-матрицами для второго поколения складного Mate X.





По слухам, Xiaomi также всерьез рассматривает возможность закупить партию гибких экранов у Samsung для своего мобильника со складной конструкцией.

Для первого своего складного смартфона Huawei выбрала панели от BOE и LG Display. На данный момент, информация о наличии каких-то серьезных недостатков не поступала. Возможно, переход на использование гибких OLED‑матриц от Samsung Display продиктован тем, что за последнее время южнокорейская компания неплохо преуспела в создании таких дисплеев.









Напомним, что в марте на рынок выйдет Huawei Mate Xs, который станет усовершенствованной версией Mate X. Главное отличие — установка чипа Kirin 990 5G вместо Kirin 980.





А в феврале на MWC 2020 компания покажет Huawei Mate X2, который выйдет на рынок только во второй половине нынешнего года. Оглашение характеристик смартфона приберегли до выставки в Барселоне. А сейчас компания лишь ограничилась заявлением, что они уделили особое внимание повышению долговечности и прочности шарнирного механизма.





Источник: news.mydrivers.com







