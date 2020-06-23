Samsung Galaxy A01 Core будет смартфоном начального уровня с Android 10

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Модельный ряд смартфонов Samsung всегда был густонаселенным. Для себя компания взяла на вооружение тактику выпускать много устройств, чтобы максимально угодить вкусам большинства. В последние годы A-серия является весьма пестрой, и производитель умудрился объединить в ней как простые устройства, так и среднего уровня. Будущий Galaxy A01 Core точно метит в нижний ярус этой серии.

Просто и бюджетно

Именно этот аппарат с индексом SM-A013F прошел процедуру сертификации в Bluetooth SIG. Регулятор рассекретил коммерческое имя смартфона, а также указал на то, что он получит поддержку Bluetooth 5.0. Увы, это ведомство никогда не бывает щедрым на подробности о новинках, поэтому это вся информация, найденная на просторах ведомства о Galaxy A01 Core.

По тем слухам, что ранее появлялись в сети, модель с индексом SM-A013F будет одним из немногих устройств что получит съемный аккумулятор. Его емкость должна составить 3000 мАч. Аппаратной основой новинки должен стать бюджетный чип МТ6739. Это четырехъядерное решение с GPU IMG PowerVR GE8100.

Известно, что Galaxy A01 Core получит всего 1 Гб оперативной памяти и руководить его работой станет Android 10. С оглядкой на характеристики смартфона, можно предположить, что тут установят урезанную версию зеленого робота — Android Go Edition.

Источник: nashvillechatterclass