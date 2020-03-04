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Samsung Galaxy A31 получит чип от MediaTek

04.03.2020 2494 2

В целом А-серия 2019 года у Samsung получилась более-менее удачной, а такие модели как Galaxy A20 и Galaxy A30 стали хитами продаж в некоторых странах. Теперь компания готовится обновить эти смартфоны, и после их анонса можно будет судить во многим ли они будут выигрывать у предшественников.


По первым слухам Galaxy A31 может не завоевать большой популярности, а все по причине установки чипа от MediaTek.

 

Samsung Galaxy A30 получит чип от MediaTek


В популярном бенчмарке Geekbench были найдены сведения о смартфоне с индексом SM-A315F, коммерческое название которого должно быть Galaxy A31. Данные синтетического теста говорят о том, что в основе устройства лежит чип Helio P65 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Получил аппарат операционную систему Android 10 и 4 Гб оперативной памяти.


По неподтвержденной информации, Galaxy A31 оснастят батарейкой емкостью 5000 мАч, AMOLED-дисплеем и тройной тыльной камерой с главным датчиком на 48-мегапикселей.


Когда стоит ждать премьеру Samsung Galaxy A31 и во сколько его оценит производитель, точно неизвестно. По слухам, представить новинку могут уже в этом месяце.


Источник: gizmochina.com



Samsung Galaxy A30s Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Денис Шестеринський
helio p65 не столь и плохой, особенно сравнивая с чипом в а30s
05.03.2020 11:10
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Amir Mag
ну капец, ошибка даже в заголовке
05.03.2020 02:01
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Samsung Galaxy A31 получит чип от MediaTek