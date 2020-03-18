Samsung Galaxy A41 представили в Японии

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В нынешнем году А-серия стоит в авангарде продуктов Samsung и призвана бороться со все возрастающей популярностью китайских устройств. Компания готовится вывести на мировой рынок Galaxy A41, который станет продолжением прошлогоднего Galaxy A40. Официальный релиз еще только ожидается, но уже сегодня модель появилась в каталоге устройств японского оператора NTT DoCoMo.





Galaxy A41 — смартфон среднего класса, который обладает 6,1-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2340х1080 точек. В духе корпоративного дизайна в верхней центральной части матрицы имеется вырез под 25-мегапиксельную фронтальную камеру.





Новинка стала той редкой «птицей» в модельном ряду южнокорейского гиганта, которая базируется на чипе от MediaTek. Предпочтение отдано 8-ядерному процессору Helio P65. В активе Galaxy A41 аккумулятор емкостью 3500 мАч, 4 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 64 Гб, слот для карт microSD до 512 Гб, порт USB Type-С, дисплейный дактилоскопический датчик, 3,5 мм разъем для наушников и быстрая 15-ваттная зарядка.





Работает аппарат под управлением Android 10 с оболочкой One UI, предлагает поддержку Dolby Atmos, NFC и систему из трех датчиков на задней панели: 48 Мп (f/2.0) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4). Корпус защищен от пыли и влаги по классу IP65/IP68 и его габариты составили 150х70х7,9 мм при весе 143 грамма.





В Японии продажи Galaxy A41 стартуют в июне. Ценник на смартфон не озвучен.





Источник: s-max







