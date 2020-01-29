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Samsung Galaxy A81 не позаимствует важную фишку предшественника

29.01.2020 1607 1

В свое время Samsung решила, что в А-серии она будет ставить эксперименты, обкатывая какие-то фишки, которые потом найдут свое применение во флагманах. Одним из таких экспериментов стал Galaxy A80, получивший вращающуюся камеру, которая взяла на себя функции основной и фронтальной.

 

Samsung Galaxy A81 не позаимствует важную фишку предшественника – фото 1


Но, похоже, что компания не будет дальше продолжать экспериментировать с таким исполнением камеры. Если верить тем изображениям Galaxy A81, которые появились в сети, от поворотного модуля с датчиками изображения отказались.


Вместо этого и этот аппарат привели к единому дизайну-коду смартфонов Samsung 2020 года: Infinity-O дисплей с круглым отверстием под фронталку и прямоугольная основная камера.

 

Samsung Galaxy A81 не позаимствует важную фишку предшественника


К сожалению, подробности о техническом оснащении Samsung Galaxy A81 не приводятся. С оглядкой на предшественника, можно только строить догадки, что смартфон может получить чип из 700 серии Snapdragon 700, минимум 8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4000 мАч и дисплейный сканер отпечатков пальцев.


Возможное время выхода новинки — весна нынешнего года.


Источник: gizchina.com



Samsung Galaxy A81 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Hrust kostey tvoih
Вот бы шима небыло на амолед, был бы топчик
29.01.2020 22:20
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Samsung Galaxy A81 не позаимствует важную фишку предшественника