Samsung Galaxy A81 не позаимствует важную фишку предшественника

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В свое время Samsung решила, что в А-серии она будет ставить эксперименты, обкатывая какие-то фишки, которые потом найдут свое применение во флагманах. Одним из таких экспериментов стал Galaxy A80, получивший вращающуюся камеру, которая взяла на себя функции основной и фронтальной.





Но, похоже, что компания не будет дальше продолжать экспериментировать с таким исполнением камеры. Если верить тем изображениям Galaxy A81, которые появились в сети, от поворотного модуля с датчиками изображения отказались.





Вместо этого и этот аппарат привели к единому дизайну-коду смартфонов Samsung 2020 года: Infinity-O дисплей с круглым отверстием под фронталку и прямоугольная основная камера.









К сожалению, подробности о техническом оснащении Samsung Galaxy A81 не приводятся. С оглядкой на предшественника, можно только строить догадки, что смартфон может получить чип из 700 серии Snapdragon 700, минимум 8 Гб оперативки и 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4000 мАч и дисплейный сканер отпечатков пальцев.





Возможное время выхода новинки — весна нынешнего года.





Источник: gizchina.com







