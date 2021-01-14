Samsung Galaxy Buds Pro – звук, от которого мурашки по коже

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Компания Samsung представила наушники Galaxy Buds Pro. Что в них нового?

Давайте разбираться. Их функционал расширился, а размер остался прежним, что не мало важно для беспроводных наушников. Galaxy Buds Pro имеют 11 – миллиметровые низкочастотные и 6,5 – миллиметровый динамики. Они предоставят пользователю глубокий бас и насыщенное звучание. Так же эти наушники можно использовать как гарнитуру. В них встроено 3 микрофона и специальные блоки приема голоса (Voice Pickup Unit, VPU). С их помощью, даже в шумном месте, собеседник будет слышать только ваш голос.

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Раз уж затронули шумные места то стоит сказать, что наушники имеют интеллектуальную систему шумоподавления. Самолёт, поезд или метро теперь не страшны пользователю. Также они распознают вашу речь и в момент, когда вы в Galaxy Buds Pro захотите поговорить с кем – то на улице они будут усиливать звуки окружающей среды. Таким образом вы сможете слышать собеседника даже при активном шумоподавлении либо при прослушивании ваших любимых треков не снимая их. Это делает использования еще более удобным в повседневной жизни.





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Немаловажный факт наушников — это управление ими. Внешняя сторона является сенсорной панелью, благодаря которой взаимодействовать с Galaxy Buds Pro становится еще легче. По автономной работе все тоже довольно неплохо. 5 часов (с кейсом 18) воспроизведения музыки с включенным шумоподавлением, 8 (с кейсом 28) без. Кейс и сами наушники представлены в трех цветах и каждый сможет найти для себя что – то оригинальное. Так же есть поддержка быстрой зарядки, благодаря которой за 5 минут они смогут проработать в режиме воспроизведения музыки до часа. Для любителей бега под дождем, наушники сертифицированы по стандарту IPX7. А это означает, что на глубине до 1 метра наушники выдержат до 30 минут.





Цена этих наушников, на некоторых рынках, около $200.

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Источник: phonearena