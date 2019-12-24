Samsung Galaxy S11 не будет, а представят Galaxy S20?

1040

Все любители техники Samsung, и даже те, кому не нравятся ее смартфоны, ждут последнее творение компании в области премиальных устройств — семейство Galaxy S11. Будет интересно узнать, удалось ли инженерам создать что-то действительно прорывное или же вновь появится повод упрекать компанию в отсутствии значимых новаций.









И вроде бы мы уже свыклись с мыслью, что нас ждет серия Galaxy S11, как гром среди ясного неба прозвучало пророчество известного поставщика утечек Ice Universe. На своей странице в Twitter он опубликовал лаконичный пост «Galaxy S20». Инсайдер не стал никак комментировать это сообщение, предоставив поле для догадок и предсказаний.





Достаточно логично, что самая популярная версия — новое поколение флагманов получит имя Galaxy S20, а не Galaxy S11, как предполагалось ранее. Почему компания могла пойти на то, чтобы нарушить привычный порядок нумерации своей флагманской серии?





Возможно, это связано с тем, что новинки дебютируют в 2020 году, и производитель решил привязать нейминг к году выхода. А возможно, смена имени связана с желанием подчеркнуть, что новинки существенно эволюционировали на фоне предшественников.





В этой ситуации нам стоит ждать официальных комментариев Samsung, которая подтвердит или опровергнет информацию о новом нейминге устройств серии Galaxy S. А попутно она разъяснит с чем связано желание сменить имя серии.





Источник: proandroid.com







