Samsung Galaxy Z Flip 5G подтверждён официально, стало известно коммерческое название смартфона

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Не так давно мы узнали, что Samsug покажет на своей презентации Samsung Unpacked 2020 не только новые Galaxy Note 20 и Fold 2, но и обновлённый Galaxy Z Flip, а его главным отличием от предыдущей версии станет поддержка сетей 5G. Сегодня появились неопровержимые подтверждения существования смартфона.

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Напомним, предыдущую версию складного устройства холдинг показал ещё в феврале, тогда флагман получил Snapdragon 855+, однако компания не оснастила телефон 5G модулем. Теперь, по словам специалистов из XDA, Samsung уже официально сертифицировала название Galaxy Z Flip 5G. Если верить менее точным инсайдам, устройство покажут августе, на его презентации акцентируют внимание на поддержке 5G.

Обновлённая версия также получит 256 ГБ постоянной и не менее 8 ГБ оперативной памяти. На сайте уже был опубликован инсайд о появлении Z Flip в новом цвете, а агентство 3C подтвердило, что новинка не лишится 15 Вт быстрой зарядки, которая, как и в оригинальной версии устройства, будет поставляться в комплекте. К сожалению, точно информации относительно используемого в Z Flip 5G процессора на данный момент нет. Он может получить как Snapdragon 865, так и любой другой чип с поддержкой сетей пятого поколения.

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Источник: XDA