Samsung Galaxy Z Flip 5G прошёл сертификацию. Что нового?

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Всем давно понятно, что на презентации Galaxy Unpacked компания Samsung покажет три смартфона: Galaxy Note 20, Fold 2 и обновлённый Z Flip с поддержкой 5G. Последний сегодня прошёл сертификацию, о нём и поговорим.

Bluetooth SIG

По названию можно догадаться, что главным отличием Z Flip 5G от классической версии станет возможность работы в сетях пятого поколения. Сегодня новинка прошла сертификацию в Bluetooth SIG, и мы делимся с вами её результатами.

Было одобрено шесть вариаций: SM-F707U, SM-F707W, SM-F707U1, SM-F7070, SM-F707N, и SM-F707B﻿, последнюю недавно заметили Geekbench. Тогда стало известно, что смартфон получит Snapdragon 865 и 8 ГБ ОЗУ. Новый процессор также обеспечит поддержку 5G.

Как и оригинальный Z Flip, грядущий смартфон получит сдвоенный аккумулятор общей ёмкостью 3300 мАч. Ожидается также, что устройство оснастят возможностью 15 Вт быстрой зарядки. Ещё мы узнали, что Z Flip 5G будет доступен в коричневом цвете. Никакой информации о цене на данный момент нет.

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Источник: gizmochina