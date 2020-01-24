Samsung готовится представить свою функция для обмена файлами — Quick Share

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Для пользователей Android-устройств обмен файлами был не самой простой задачей. В свое время был Android Beam, но он так и не снискал популярности. Недавно Google создала функцию Fast Share, но не на всех устройствах она работает корректно.





Ряд производителей взялись создавать свои аналоги сервисов для быстрой передачи данных по Bluetooth и Wi-Fi. В числе них и Samsung. Так, стало известно, что разработчики южнокорейского гиганта создали функцию Quick Share, позволяющую быстро обмениваться файлами между устройствами Galaxy.





Фактически, это то же самое, что и AirDrop от Apple, но есть и отличия. Один из известных моментов — функция получит облачную составляющую. Так, пользователи смогут загрузить мультимедийный файл в облако Samsung и передавать его на умные устройства Samsung SmartThings. Есть и ограничения по объему файла, которые можно будет передавать — 1 Гб (всего несколько минут видео в формате 4К), а в день можно пересылать до 2 Гб.

Ожидается, что первыми поддержку Quick Share получат устройства серии Galaxy S20, премьера которых пройдет 11 февраля.





Напомним, что ранее стало известно, что свой аналог AirDrop создают компании Oppo, Vivo и Xiaomi. Для передачи будут использовать соединение по Wi-Fi, а для подключения — Bluetooth.





Источник: gsmarena.com







