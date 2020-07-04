Samsung готовят смартфон с огроменной батарейкой на 6800 мАч

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Еще в прошлом году мы рассказывали вам о нескольких предполагаемых новинках от южнокорейского бренда. В их числе был M41 – на тот момент этот смартфон должен был стать первым устройством с фирменным датчиком от Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп. Время шло, новостей так и не появлялось, а после Samsung просто решил отменить эту модель. Но, похоже, есть еще порох в пороховницах корейской компании – в Сеть просочились интересные новые подробности о планах на данный аппарат. Ну, по крайней мере, предположительно.

Дело в том, что на различных форумах начали появляться сообщения о предполагаемом аккумуляторе устройства. Слухи указывают на то, что в устройстве может быть установлен громоздкий аккумулятор емкостью 6800 мАч. Это почти в два раза больше, чем у его предшественника.

В данных, появившихся на Mysmartprice, говорится, что на сайте китайского органа по сертификации 3C появилось упоминание об аккумуляторе с номером модели EB-BM415ABY. Кроме указания емкости в 6800 мАч, в списке отображена поддержка зарядки 4,43 В. Это может означать, что компания может добавить в официальный комплект поставки зарядное устройство мощностью 15 Вт.

Считается, что этот аккумулятор принадлежит Galaxy M41 из-за указанного номера модели. Аналитики уже вспомнили, что Galaxy M40, выпущенный год назад, имел номер модели SM-M405F.

Новая версия M41 еще не получил ни одного сертификата. Но батарея содержит номер модели M415, а это может означать, что преемник M40 имеет большие шансы все же выйти на рынок. Это также подтверждается новым набором снимков от Safety Korea, на которых изображены батарея и сам сертификат.

Тем не менее, все же это очень ранние слухи и их нужно воспринимать соответствующе. А пока мы ждем больше информации.

Источник: mysmartprice.com