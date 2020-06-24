Samsung намерена изменить практику старта продаж топовых смартфонов

281

Предсказатели различных мастей говорят о том, что очередное онлайн-мероприятие Unpacked компания Samsung устроит в обычное время — в августе. Если быть точным, то речь идет о 5 августе. Именно в этом день должна состояться премьера семейства Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G. Не исключено, что одновременно с ними дебютируют и новые носимые устройства компании.

Что изменится

Последние слухи говорят о том, что в этом году Samsung может пойти на эксперимент и изменит цикл выхода новинок на рынок. Они не появятся в продаже одновременно. Предполагается растянуть старт продаж на три месяца с момента релиза, где каждая из новинок будет выходить с интервалом в один месяц. Так, серия Galaxy Note 20 выйдет в продажу в конце августа. На сентябрь компания назначит старт продаж Galaxy Fold 2. И только в октябре до прилавков магазинов доберется 5G-версия складного Galaxy Z Flip.

Предполагается, что таким способом компания будет дозировано и максимально привлекать внимание к каждой из новинок. Пользователи будут сфокусированы на конкретных продуктах и будут больше акцентированы на покупку того или иного устройства. Кто-то высказывает предположение, что таким образом компания надеется отвлечь внимание пользователей от нового поколения iPhone.

Сработает ли план и будет ли он эффективен, можно будет судить ближе к концу года. При условии, что предсказание о новой стратегии продаж Samsung, сбудется.

Источник: sammobile