Samsung невзначай показала Galaxy Note 20

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Источники утечек бывают разные. Часто данные получают от инсайдеров или кто-то проговаривается в интервью. Не редко сведениями делятся на условиях анонимности сотрудники компаний. Но то, что случилось сегодня с Samsung, не очень понятно.

Случайности случаются?

На официальном сайте компании в Украине и России появилось изображение еще не представленного смартфона. На веб-сайте делают отсылку к Galaxy Note 10, но на изображениях отнюдь не эта модель. Очень похоже, что в сеть случайно или не очень слили изображение будущего представителя серии Galaxy Note 20 в медной расцветке. Появление этого оттенка ранее порочили инсайдеры.

Возможно, это Galaxy Note 20+ или Galaxy Note 20 Ultra, а сделать подобное предположение позволил тот факт, что среди датчиков в основной камере имеется перископический сенсор. Из интересных особенностей обратим внимание на изогнутое переднее стекло и тыльную крышку, которая своими краями «наплывает» на боковые грани.

Почему не удалили?

Несмотря на то, что новость с "подменой" Galaxy Note 10 растиражировали уже несколько профильных изданий, на момент написания материала «случайные» изображения все еще можно найти на сайте компании. Напомним, что премьера серии Galaxy Note 20 состоится в августе и в нее войдут три модели, где помимо базовой предложат Plus-версию и уберфлагман Ultra.

Источник: Samsung

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